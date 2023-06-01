中島健人がレッドカーペットで踊る！パーフェクトワン新TVCM＆メイキング映像公開

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中島健人が出演する“パーフェクトワン”の新TVCM『レッドカーペット』篇（30秒）が、6月28日から全国で放送される。

■中島健人が出演する新TVCMのコンセプトと見どころ

本TVCMは、中島健人の華麗なウォーキングやダンスで表現した華やかな世界観が大きな特徴で、“パーフェクトワン”発売20周年という大きな節目を祝うだけでなく、「世界のスキンケアブランドへ」という未来への想いや高揚感、そして「これからの“パーフェクトワン”」を表現したあらたなブランドメッセージとして制作された。

中島が披露するパフォーマンスはブランドの“進化”や“あらたな挑戦”を表現したものでもあり、撮影現場では中島がアイデアを提案しながらブランドの世界観を一緒に作り上げ、単なる商品の魅力訴求にとどまらず、「これからのパーフェクトワン」を感じられる映像となっている。

2020年から“パーフェクトワン”シリーズのTVCMに出演している中島の“6年の歩み”を経たあらたなステージが感じられる演出やレッドカーペットを舞台とした印象的な設定、そして細かな表情や視線の動き、思わず見入ってしまうキレのよいダンスシーンなど細部まで注目だ。

■撮影エピソード

■「一緒に歩んできた“パーフェクトワン”の20周年をお祝いできて嬉しい」

鮮やかな赤色のジャケット姿で撮影現場に登場した中島は、スタジオに用意された大きな階段の美術セットと広いフロアいっぱいに敷かれたレッドカーペットを眺め、ちょっと嬉しそうな表情に。これまでレッドカーペットには多くの縁があり、さまざまな国やいろいろなシーンで歩いてきたという中島だが、“レッドカーペットの上で踊る”という新TVCMの斬新な演出には驚きを感じながらも、「6年という長い年月を一緒に歩んできた“パーフェクトワン”の発売20周年をお祝いできて嬉しい」と笑顔で語りながら撮影前の打ち合わせに臨んだ。

■高難度なダンスとアクションに苦戦しながらも、瞬く間にマスターしてしまう中島

監督との打ち合わせでテスト撮影の映像を確認した中島は、踊りながら足早に歩を進めるハードなアクションに「ヤバいよ～」とやや焦り気味の表情。「実は音楽も昨日の夜、初めて聞いたばかりなんです」と苦笑いしつつも、すぐにステージ横で猛練習を開始。回転しながら脚を上げ、さらに上半身の動きも盛り込む複雑な振り付けに「これはムズい！」と叫びながらも瞬く間にマスターしてしまい、お手本を見せていた振付師が「うますぎ！」と拍手を贈ると「イメージトレーニングだけはしてたんだ（笑）」と照れくさそうに笑っていた。

■カッコよさだけでなく安心感や信頼感まで伝わる“パーフェクト”な演技を披露

撮影に際し、監督から「今作は“華やかさの中にある誠実さ”を大切にしたCMにしたい」と説明を受けていた中島。すぐにその意図を汲み取った中島は、スピーディで華やかに見えるダンスの中にも、20年という歴史を持つブランドの品格が感じられるよう自身でアイデアを練りながら監督に提案し、繊細な動きを織り交ぜながらチーム一体となって“パーフェクトワン”の世界観を作り上げていく。中島は終始、カッコよさだけでなく安心感や信頼感まで伝わるよう意識しながら演技に臨み、今回も“パーフェクト”にすべての撮影を完了した。

■中島健人 インタビュー

Q. 発売20周年を迎えた「パーフェクトワン」のCM撮影で初めて登場するレッドカーペットを歩いた感想をお聞かせください。

僕自身、レッドカーペットって人生の中で多くご縁がある場所なんです。でも“パーフェクトワン”という、僕と長い年月を歩んだブランドと一緒にレッドカーペットの上で、この（20周年の）記念をお祝いできたということがとても嬉しかったですし、しかもレッドカーペットの上で歩けて踊れたっていうのがすごく幸せでした。僕はGEMN（ジェム）っていうユニットで、キタニタツヤ君とふたりでレッドカーペットを歩いた時の記憶がとても濃く残っていて…自分自身、お話を聞きに行ったりする機会も多かった中で、お話を聞かれるっていうことがすごく新鮮だなって思えた初めての経験だったので、すごく嬉しかったです。

Q. “パーフェクトワン”はオールインワンジェルシリーズで10年連続売上No.1を達成しましたがCM出演6周年となり、長く愛され続けるブランドを支えてきた中島さんが自身で“長く続けていること”を教えてください。

けっこうスゴいこと言っていいですか？ 約10年、ブログを毎日更新しています！ 毎日やってます。1日も落としたことないです。本当に“続けることの尊さ”もそうですし、それが自信につながるんだって思うし…そこでブログを愛してくれるファンの皆さまの気持ちも感じることができるので 。

「KenTeaTime（ケンティータイム）」っていうブログなんですけど、ずっと10年間“ティータイム”してます。ずっと茶葉が忙しい。茶葉が（笑）。

Q. “パーフェクトワン”は1日中、肌本来の美しさへと導きますが、中島さんがスキンケアで大切にしていることや、美しさを保つ秘訣があれば教えてください。

いつでも恋をすることかな…っていうのは冗談（笑）。これも大事だと思います、人はね（笑）。現実的なこと言っていいですか？ 運動と睡眠です（笑）。これ、超大事です！ 睡眠は極上の美につながるというか、そこに“パーフェクトワン”を添えていただけるとさらにパーフェクトな美しさにつながると感じますし、運動をすることで血流が巡って身体もずっと若くい続けられるというか、アンチエイジングもできるし自分自身のフィジカルの強さみたいなものも維持できるので、それがメンタルのコンディションにつながって、美しさにつながるのかなって思っています。

Q. “パーフェクトワン”は世界に向けて挑戦を続けています。中島さんもアジアツアーを控えるなど常に進化を続けていますが、第一線で挑戦し続けられる理由や原動力を教えてください。

目標は大きく持っているし、たくさん目標があるんですけど…大きく、そしてたくさんある目標の中で実際に叶えたいのは、東京ドームでソロライブをすることです。それをずっと目指し続けているからこそ、頑張れているのかな。もちろん、その先の夢っていうのは正直たくさんあるので、まずはその最初のステップとして、東京ドームでソロアイドルとしてライブをやることを夢としているからこそ、ずっと頑張り続けていられるのかなと思っています。

■関連リンク

ブランドサイト

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