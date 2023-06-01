LANA「it’s okay」、累積再生数1億回を突破 自身2作目【オリコンランキング】
LANAの「it’s okay」が、24日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で「TURN IT UP（feat. Candee & ZOT on the WAVE）」に続く自身通算2作目の累積再生数1億回突破作品となった。
【動画】LANA - Drama Queen (Official Music Video)
週間再生数は72.6万回（725,891回）。累積再生数は1億35.3万回（100,353,244回）。
本作は、アコースティックなギターサウンドが魅力のサマーソング。夏に訪れる恋の刹那的な出会いと別れに思いを馳せる、誰しもの記憶に寄り添う季節感満載の内容の楽曲となっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月29日付：集計期間:2026年6月15日〜21日）＞
【動画】LANA - Drama Queen (Official Music Video)
週間再生数は72.6万回（725,891回）。累積再生数は1億35.3万回（100,353,244回）。
本作は、アコースティックなギターサウンドが魅力のサマーソング。夏に訪れる恋の刹那的な出会いと別れに思いを馳せる、誰しもの記憶に寄り添う季節感満載の内容の楽曲となっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月29日付：集計期間:2026年6月15日〜21日）＞