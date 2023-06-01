Aぇ! group、「でこぼこライフ（Special Edition）」が自身初デジタルアルバム1位【オリコンランキング】
Aぇ! groupの『でこぼこライフ（Special Edition）』が、6月24日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」において、初週DL数6245DLを記録し、1位に初登場。自身初のデジタルアルバムランキング1位を獲得した。
【動画】Aぇ! group「でこぼこライフ」MV
本作は、6月17日に発売した彼らの最新CDシングル全4形態に収録された全6曲を収めたスペシャルエディション。CD作品は、最新6月29日付の「オリコン週間シングルランキング」でも初登場1位を獲得している。
表題曲「でこぼこライフ」は、グループが初主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）の主題歌。
なおオリコンでは、25日午前4時に「オリコン上半期ランキング 2026」の「作品別売上数部門」全10部門を発表する。（実質集計期間：2025年12月8日〜2026年6月7日）
「週間デジタルアルバムランキング」は「2016年11月14日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月29日付：集計期間：2026年6月15日〜21日）＞
【動画】Aぇ! group「でこぼこライフ」MV
本作は、6月17日に発売した彼らの最新CDシングル全4形態に収録された全6曲を収めたスペシャルエディション。CD作品は、最新6月29日付の「オリコン週間シングルランキング」でも初登場1位を獲得している。
なおオリコンでは、25日午前4時に「オリコン上半期ランキング 2026」の「作品別売上数部門」全10部門を発表する。（実質集計期間：2025年12月8日〜2026年6月7日）
「週間デジタルアルバムランキング」は「2016年11月14日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月29日付：集計期間：2026年6月15日〜21日）＞