山下智久、TREASURE、亀梨和也ら『THE MUSIC DAY 2026』出演アーティスト第3弾解禁
7月4日13時30分から放送される『THE MUSIC DAY 2026』（日本テレビ系）より、出演アーティスト第3弾が解禁された。
【写真】山下智久らが登場！ 酒井法子が『星の金貨』の主題歌披露！ 出演アーティスト第3弾
本番組は、「音楽の物語」をテーマに、幕張メッセから9時間半にわたって生放送で届ける夏の音楽特番。総勢60組を超えるアーティストが出演し、多彩なステージを繰り広げる。総合司会は14年連続となる櫻井翔。今年のテーマは「音楽の物語」。
今年芸能活動30周年を迎え、国際エミー賞を受賞した『神の雫／Drops of God』で海外ドラマ初主演を務め大きな話題に。秋からは海外含む全8都市でのコンサートを予定している山下智久の出演が決定。
6月1日にリリースした自身のアルバムが「オリコン週間アルバムランキング」で1位を獲得。2024年に開催したツアーでは全39公演、総動員50万人にせまる“ライブ重視型”グローバルボーイズグループとして大きな注目を集めていTREASUREも登場する。
2023年にデビューし、昨年リリースした「倍倍FIGHT!」が大バズり。Billboard JAPANチャートにおけるストリーミングの累計再生回数1億回を突破し、瞬く間にお茶の間の人気者となったCANDY TUNEが出演。
1996年に「Body＆Soul」で鮮烈なデビューを果たし、「White Love」など数々のスーパーヒット曲を連発。今年デビュー30周年を迎え日本の音楽シーンに一大旋風を巻き起こしたSPEEDのメンバー島袋寛子も出演する。
2003年にデビューし、「さくらんぼ」や「Happy Days」などヒット曲を連発。今年は、2005年にリリースした楽曲「黒毛和牛上塩タン焼680円」がSNS上でリバイバルヒットしている、日本を代表する女性シンガーソングライターの大塚愛も登場。
俳優、キャスター、アーティストとジャンルレスに活躍。GRe4N BOYZ書き下ろしの新曲が『DRAMATIC BASEBALL』のイメージソングと『Going！』テーマソングに起用されている亀梨和也も出演する。
昭和・平成・令和のヒット曲4500曲の歌詞を徹底分析し、時代を映す「言葉」の変遷から、時代を色濃く反映する音楽の物語が明らかにする特別企画「音楽史45 年！ヒット曲4500 曲を大分析！ 音楽物語ヒットパレード」も実施。時代を彩ったアーティストたちが集結する。
90年代にドラマ『星の金貨』の主題歌で、一世を風靡した酒井法子の「碧いうさぎ」が復活。2000年代に多くの女性を虜にし、今年デビュー30周年を迎えたBONNIE PINKは「A Perfect Sky」を日本テレビでは14年ぶりに生披露。
さらに、俳優として活躍する福原遥が自身の思い入れの強いZONE「secret base 〜君がくれたもの〜」をテレビ初披露。アーティストたちがヒット曲を自ら歌う一夜限りのSPライブに期待が高まる。
■歌唱楽曲（順不同）
・酒井法子 「碧いうさぎ」
・BONNIE PINK 「A Perfect Sky」
・福原遥「secret base〜君がくれたもの〜」（ZONE）
・けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）×八木勇征 「あの紙ヒコーキ くもり空わって」（19）
・BEOMGYU／TAEHYUN／HUENINGKAI（TOMORROW X TOGETHER）「Lemon」（米津玄師）
さらに、松本伊代×CUTIE STREETのコラボステージが決定。そのほか、KiiiKiii、キタニタツヤ、THE RAMPAGE、超特急、TWS、Do As Infinity、FANTASTICS、MAZZEL、Le Couple藤田恵美など人気アーティストの出演が決定した。
なお、6月27日15時55分放送予定の『THE MUSIC DAY見どころSP』で出演アーティスト解禁の第4弾を予定している。
『THE MUSIC DAY 2026』は、日本テレビ系にて7月4日13時30分放送。
出演アーティストは以下の通り。
＜出演アーティスト＞
■出演者（※五十音順）
IVE、INI、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、＝LOVE、＆TEAM、大塚愛、海援隊、亀梨和也、かりゆし58、KiiiKiii、キタニタツヤ、CANDY TUNE、CUTIE STREET、King ＆ Prince、kurayamisaka、けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）、酒井法子、THE RAMPAGE、島袋寛子、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、超特急TWS、BEOMGYU／TAEHYUN／HUENINGKAI（TOMORROW X TOGETHER）、Travis Japan、Do As Infinity、TREASURE、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE：FIRST、日向坂46、FANTASTICS、福原遥、BONNIE PINK、MAZZEL、松本伊代、マルシィ、M！LK、山崎育三郎、山下智久、緑黄色社会、Le Couple藤田恵美
＜特別企画＞
坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一
【写真】山下智久らが登場！ 酒井法子が『星の金貨』の主題歌披露！ 出演アーティスト第3弾
本番組は、「音楽の物語」をテーマに、幕張メッセから9時間半にわたって生放送で届ける夏の音楽特番。総勢60組を超えるアーティストが出演し、多彩なステージを繰り広げる。総合司会は14年連続となる櫻井翔。今年のテーマは「音楽の物語」。
今年芸能活動30周年を迎え、国際エミー賞を受賞した『神の雫／Drops of God』で海外ドラマ初主演を務め大きな話題に。秋からは海外含む全8都市でのコンサートを予定している山下智久の出演が決定。
2023年にデビューし、昨年リリースした「倍倍FIGHT!」が大バズり。Billboard JAPANチャートにおけるストリーミングの累計再生回数1億回を突破し、瞬く間にお茶の間の人気者となったCANDY TUNEが出演。
1996年に「Body＆Soul」で鮮烈なデビューを果たし、「White Love」など数々のスーパーヒット曲を連発。今年デビュー30周年を迎え日本の音楽シーンに一大旋風を巻き起こしたSPEEDのメンバー島袋寛子も出演する。
2003年にデビューし、「さくらんぼ」や「Happy Days」などヒット曲を連発。今年は、2005年にリリースした楽曲「黒毛和牛上塩タン焼680円」がSNS上でリバイバルヒットしている、日本を代表する女性シンガーソングライターの大塚愛も登場。
俳優、キャスター、アーティストとジャンルレスに活躍。GRe4N BOYZ書き下ろしの新曲が『DRAMATIC BASEBALL』のイメージソングと『Going！』テーマソングに起用されている亀梨和也も出演する。
昭和・平成・令和のヒット曲4500曲の歌詞を徹底分析し、時代を映す「言葉」の変遷から、時代を色濃く反映する音楽の物語が明らかにする特別企画「音楽史45 年！ヒット曲4500 曲を大分析！ 音楽物語ヒットパレード」も実施。時代を彩ったアーティストたちが集結する。
90年代にドラマ『星の金貨』の主題歌で、一世を風靡した酒井法子の「碧いうさぎ」が復活。2000年代に多くの女性を虜にし、今年デビュー30周年を迎えたBONNIE PINKは「A Perfect Sky」を日本テレビでは14年ぶりに生披露。
さらに、俳優として活躍する福原遥が自身の思い入れの強いZONE「secret base 〜君がくれたもの〜」をテレビ初披露。アーティストたちがヒット曲を自ら歌う一夜限りのSPライブに期待が高まる。
■歌唱楽曲（順不同）
・酒井法子 「碧いうさぎ」
・BONNIE PINK 「A Perfect Sky」
・福原遥「secret base〜君がくれたもの〜」（ZONE）
・けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）×八木勇征 「あの紙ヒコーキ くもり空わって」（19）
・BEOMGYU／TAEHYUN／HUENINGKAI（TOMORROW X TOGETHER）「Lemon」（米津玄師）
さらに、松本伊代×CUTIE STREETのコラボステージが決定。そのほか、KiiiKiii、キタニタツヤ、THE RAMPAGE、超特急、TWS、Do As Infinity、FANTASTICS、MAZZEL、Le Couple藤田恵美など人気アーティストの出演が決定した。
なお、6月27日15時55分放送予定の『THE MUSIC DAY見どころSP』で出演アーティスト解禁の第4弾を予定している。
『THE MUSIC DAY 2026』は、日本テレビ系にて7月4日13時30分放送。
出演アーティストは以下の通り。
＜出演アーティスト＞
■出演者（※五十音順）
IVE、INI、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、＝LOVE、＆TEAM、大塚愛、海援隊、亀梨和也、かりゆし58、KiiiKiii、キタニタツヤ、CANDY TUNE、CUTIE STREET、King ＆ Prince、kurayamisaka、けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）、酒井法子、THE RAMPAGE、島袋寛子、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、超特急TWS、BEOMGYU／TAEHYUN／HUENINGKAI（TOMORROW X TOGETHER）、Travis Japan、Do As Infinity、TREASURE、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE：FIRST、日向坂46、FANTASTICS、福原遥、BONNIE PINK、MAZZEL、松本伊代、マルシィ、M！LK、山崎育三郎、山下智久、緑黄色社会、Le Couple藤田恵美
＜特別企画＞
坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一