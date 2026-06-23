サッカーワールドカップ、日本代表はスウェーデン戦に臨みます。ただ、キックオフは平日の朝。仕事に学校、悩ましい時間帯ですが、「仕事中でも観戦OK」という企業も登場しています。

【写真を見る】「社長、仕事中にサッカー観てもいいですか？」W杯日本代表のスウェーデン戦キックオフは“平日の朝” 社長に直談判！仕事中でも「観戦OK」な企業も登場

「本当に観たいです。でも会社なのでしょうがない」

「家事と仕事が被っている。ライブでは観られない」

試合が観られないと、嘆く声も聞こえてくる中、大阪にある企業では…

トゥモローゲート 西崎康平 代表取締役

「ワールドカップ観戦タイムという制度がある。仕事を止めて、W杯の観戦をしていいよ」

こちらでは、日中に行われる日本戦は、業務を中断し、オフィスで観戦することができる制度を導入。社内の一体感の向上や、仕事へのモチベーションアップなどに繋がっているんだそう。

仕事中でも試合が見たい！都内の会社では社長に直談判した強者も。

リソースクリエイション 山中翔太さん

「こういう企画書をつくりました。社長、仕事中にサッカー観てもいいですか？」

社内で最年少の山中さんが、仕事の合間を縫って完成させたという企画書。コンセプトは「単なる福利厚生ではなく、社員同士の一体感を生む“全力の共有体験”」。

リソースクリエイション 高田桂太郎 社長

「これをやることによって、やっぱりチームワークというのは確実にプラスになることが多い」

社長を納得させることに成功し、仕事中、堂々と日本戦が観戦できるように！

リソースクリエイション 高田桂太郎 社長

「〔Q.（試合の勝敗によって）モチベーション下がらないか心配は？〕（心配は）全くないです。勝ちますんで」