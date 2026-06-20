CUTIE STREET真鍋凪咲、王冠×変形ドレス着こなす「似合いすぎ」「かっこいい」と反響【オキコレ2026】
【モデルプレス＝2026/06/20】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）の真鍋凪咲が20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。
【写真】8人組アイドルメンバー、変形ドレス着こなす
真鍋はホワイトを基調としたユニークなドレスで登場。ふんわりとしたミニ丈のチュールスカートに、王冠風のヘッドアクセサリーや黒のハート型バルーンを合わせた装いで、存在感を放った。
このランウェイを受け、ネット上では「似合いすぎ」「かっこいい」「可愛い！」「見惚れる」などと反響が上がっている。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
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【写真】8人組アイドルメンバー、変形ドレス着こなす
◆真鍋凪咲、変形ドレス着こなす
真鍋はホワイトを基調としたユニークなドレスで登場。ふんわりとしたミニ丈のチュールスカートに、王冠風のヘッドアクセサリーや黒のハート型バルーンを合わせた装いで、存在感を放った。
◆「OKINAWA COLLECTION 2026」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
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