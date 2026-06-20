アーティストの篠田ミルさんが4月14日に亡くなった。バンド「yahyel」が20日、公式X（旧ツイッター）で報告した。

「yahyelを応援してくださっている皆様に謹んでご報告いたします」とし、「yahyelのメンバー、篠田ミルが2026年4月14日に永眠いたしました」と報告。「今はまだ、メンバー、スタッフ共に、この現実を受け入れられない日々を過ごしています」と沈痛な思いを記した。

葬儀は遺族の意向により近親者のみで執り行われたという。「皆様におかれましても静かに篠田ミルを見送っていただけると幸いです」と呼びかけた。

「篠田ミルが心穏やかに過ごせることを祈ると共に、生前多大なるご厚情と応援をいただいた皆様に、心より感謝申し上げます」と結んだ。

また、家族からのメッセージを掲載。「葬儀は近親者のみで執り行いましたため、ご挨拶が遅くなりましたことをお許しください。生前に賜りましたご厚情に改めて感謝し、こころより御礼申し上げます」と記した。

篠田さんは1992年生まれ。15年にyahyelのメンバーとしてデビュー。以降、松永拓馬やACE COOL、Rinsagaら多くのアーティストと楽曲提供やプロデュースを行う。24年には松永と共にレーベル・プラットフォーム「〈ecp〉」を設立した。