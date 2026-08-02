by ライブドアニュース編集部
ざっくり言うと
この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
- GLAYのTERUが函館港まつりへの参加マナーについてXで呼びかけた
- 昨年ファンが山車を追いかけて歩く行為が多発し安全上の問題となったという
- 今年はTシャツ着用者のみ隊列参加可とし、ボランティアが現地で案内するとのこと
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