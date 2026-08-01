歌手吉川晃司（60）が、7月31日の全国ツアー福岡公演を、喉の不調のため中断し、その後中止としたことを1日、公式サイトで明らかにし、所属事務所名義で謝罪した。「KIKKAWA KOJI LIVE 2026 Higher and Higher Tour 7月31日(金)福岡公演中止について」と題した文面を公開。同日の福岡サンパレスホテル＆ホールでの公演について「本人の喉の不調により歌唱が困難となり、中断の後、中止とさせていただきました」と報告した。その上