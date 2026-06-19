百年構想リーグ最下位の千葉、小林慶行監督の続投を発表「ここから一段一段這い上がっていくストーリーを…」
ジェフユナイテッド千葉は19日、小林慶行監督の契約を更新し、26-27シーズンもトップチームの指揮を執ることを発表した。
23年に就任した小林監督は、3年目の25年シーズンにチームを17年ぶりのJ1昇格へと導いた。百年構想リーグではEASTに入り、3勝15敗の10位。福岡とのプレーオフラウンドの結果、最下位の20位に終わっていた。
小林監督はクラブを通じ、「来シーズンも監督として指揮を執らせて頂くことになりました。百年構想リーグの結果をしっかりと受けとめ、その一方で全力でぶつかったからこそ得た経験値を自分たちの成長への大きな力とし、ここから一段一段這い上がっていくストーリーをジェフファミリーの皆様と共に作っていけることに大きな責任と喜びを感じております。相手よりも走り、相手よりも戦う姿を表現し、皆様に背中を押し続けていただけるようなチームを作っていきます。来シーズンも皆様と共に真っ黄色のスタジアムで戦えることを楽しみにしています。」とコメントしている。
23年に就任した小林監督は、3年目の25年シーズンにチームを17年ぶりのJ1昇格へと導いた。百年構想リーグではEASTに入り、3勝15敗の10位。福岡とのプレーオフラウンドの結果、最下位の20位に終わっていた。
小林監督はクラブを通じ、「来シーズンも監督として指揮を執らせて頂くことになりました。百年構想リーグの結果をしっかりと受けとめ、その一方で全力でぶつかったからこそ得た経験値を自分たちの成長への大きな力とし、ここから一段一段這い上がっていくストーリーをジェフファミリーの皆様と共に作っていけることに大きな責任と喜びを感じております。相手よりも走り、相手よりも戦う姿を表現し、皆様に背中を押し続けていただけるようなチームを作っていきます。来シーズンも皆様と共に真っ黄色のスタジアムで戦えることを楽しみにしています。」とコメントしている。