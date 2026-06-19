ONE OK ROCKが、11thアルバム『DETOX』を引っ提げて開催したスタジアム＆ドームツアー＜ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025＞より、2025年8月31日の神奈川・日産スタジアム公演を収録した映像作品「ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM」を7月29日にリリースすることを発表した。

本作は、2026年春に世界公開された映画『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』から、映画には含まれなかった一部MCに加え、セットリスト全楽曲を余すところなく収録した完全版だ。

また、ツアーの裏側まで深く掘り下げた充実の100ページにわたるブックレットが封入されており、臨場感あふれるライブフォトをはじめ、ツアーへの熱い想いや、舞台裏のハプニングを赤裸々に明かしたメンバーソロインタビューも掲載。さらにアルバム『DETOX』だけでなく、ツアーグッズやライブオープニングコンテンツのクリエイティブを牽引したRyota、Emil Öhlund、Junji Kumaharaの3人で語り合った貴重なインタビューと撮り下ろし写真や、Emil Öhlundによるデザインラフスケッチも初公開されるなど、読み応え十分な内容になっているという。

なお、各販売店ごとに先着オリジナル購入者特典も用意されており、本日より予約がスタートしている。

2026年夏には、世界中49都市にて54公演を巡ったDETOXツアーの集大成となる＜ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR FINAL 2026＞の開催も控えている。本日、ライブ映像作品のリリース発表と同時に、ONE OK ROCKのYouTubeチャンネルにてティーザー映像も公開されたので、そちらをチェックしながら本映像作品を楽しみに待っていてほしい。

◾️Live Blu-ray & DVD『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM』

2026年7月29日 発売

予約：https://oor.lnk.to/DETOX_DVDBD Blu-ray / QYXL-90007 / 7,920円（税込）

DVD / QYBL-90008/ 6,820円（税込） ▼収録内容

Puppets Can’t Control You

Save Yourself

Make It Out Alive

Cry out

NASTY

Living Dolls

Party’s Over

Tiny Pieces

This Can’t Be Us

All Mine

Renegades

C.U.R.I.O.S.I.T.Y.

One by One

The Beginning

Delusion:All

Dystopia

Tropical Therapy

The Pilot Stand Out Fit In

+Matter

We are ・2025年8月31日に行われた日産スタジアムでのライブを収録

・ライブフォト、メンバーインタビュー、Ryota、Emil Öhlund、Junji Kumaharaのインタビュー&撮り下ろしフォト、『DETOX』デザインラフスケッチ、などを含む100ページの豪華ブックレット封入 ▼購入者特典

・Amazon.co.jp：オリジナルコットン巾着

・楽天ブックス：オリジナルスマホショルダー

・セブンネットショッピング：オリジナルトートバッグ

・その他CDショップ：オリジナルマルチケース

※一部のCDショップ（およびネットショッピングサイト）では特典プレゼントを実施していない場合がございます。

※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。

※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、お早目のご予約をお勧めします。

※特典に関するお問い合わせは、直接各CDショップ（およびネットショッピングサイト）にてご確認ください。

◾️『DETOX』

CD購入：https://bio.to/ONEOKROCK

配信：https://OOR.lnk.to/DTXPu 初回限定盤（CD＋DVD）/ WPZR-31045/6 / 4,400円（税込）

通常盤（CD）/ WPCR-18719 / 3,300円（税込）

輸入盤（CD）/ 7567.860296

◾️＜ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR FINAL 2026＞

特設サイト：https://oneokrock-pf.com/feature/detoxjapantourfinal 2026年8月11日（火）愛知：IGアリーナ

2026年8月12日（水）愛知：IGアリーナ

2026年8月18日（火）福岡：マリンメッセ福岡A館

2026年8月19日（水）福岡：マリンメッセ福岡A館

2026年8月25日（火）宮城：宮城セキスイハイムスーパーアリーナ

2026年8月26日（水）宮城：宮城セキスイハイムスーパーアリーナ

2026年9月5日（土）千葉：ZOZOマリンスタジアム

2026年9月6日（日）千葉：ZOZOマリンスタジアム