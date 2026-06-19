フラワー長井線を運営する山形鉄道が実施したクラウドファンディングについて、支援金の一部が運営会社から支払われていないことが分かりました。

【写真を見る】目標の3倍の支援金約785万円が集まるも…一部未入金 路線存続のためのクラウドファンディングでトラブル（山形・長井市）

フラワー長井線は第三セクターの鉄道として 沿線自治体で支援をしていますが、年々利用者が減少し厳しい経営状況が続いています。

こうした中、山形鉄道は路線存続に向けて、去年１０月からクラウドファンディングを実施し、当初の目標の３倍以上となる総額およそ７８５万の寄付が集まっていました。

■支援金振り込まれる予定が一部未入金 話し合い進める

山形鉄道によりますと、クラウドファンディングの運営会社「うぶごえ」から今年に入り支援金が振り込まれる予定でしたが、現在も未入金があるということです。

山形鉄道では、一部の品を除いてすでに支援者への返礼を終えています。

山形鉄道では運営会社の「うぶごえ」とは連絡が取れていて、話し合いを進めているとしています。