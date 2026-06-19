日本テレビでは６月２７日(土)２５時４０分（深夜１時４０分）より、関東ローカルにて特別番組「The Fashion Post」を放送。

ラウールがファッションメディア「The Fashion Post」の編集長として番組を進行。他には編集部のエディターとしてYOUとくるま、そして解説役として元VOGUE JAPAN編集トップのティファニー・ゴドイという豪華メンバーが出演。「ファッション」を徹底的に深堀りするこれまでになかったコンテンツだ。

放送直後からHuluで配信がスタート。地上波未公開の蔵出しトークもたっぷり入った完全版として、毎週土曜日、3週にわたって独占配信される。

世界で躍進する日本人デザイナー、ショーモデルの過酷なオーディションの裏側、そしてファッション業界が抱える問題…

番組では、いま世界で注目されている日本人デザイナーや、ファッション業界で起こっているクリエイティブディレクター交代劇など、ファッションというテーマを多角的に掘り下げる。

そしてモデルとしてパリコレ出演経験もあるラウールが、ショーモデルのオーディションにおける過酷な現場を明らかにする。

さらには昨今問題となっているファッション業界と地球環境についての話題も。様々なブランドが行うサステナブルな取り組みを紹介する。

ゲストとしてモデル新井貴子が登場。海外での下積み時代の知られざる苦労とは。そしてラウールが明かした自宅エピソードに一同騒然。



番組後半には世界で活躍するモデル新井貴子が登場。知られざる下積み時代の苦労話や、パリ・ロンドン・ＮＹのショーの違いなどについても語る。

またラウール、ＹＯＵ、くるまも私服やプライベートの買い物など、私生活におけるファッションについて赤裸々にトーク。そしてラウールが明かした衝撃の自宅エピソードに一同騒然！

収録を終えたMCラウールのコメント

「ファッションをテレビで、というお話を頂いた時は、どちらの感覚も体験してきた自分にとってはかなり難易度の高い企画であると思う反面、何か業界に対して、番組を見る人にとって意義を残せる可能性があるとも思いました。 深すぎて見づらい番組になってしまっては本末転倒でありながら、浅い内容の連続では業界に対して失礼になることも理解しているつもりです。その深度の見極め方は探り探りではありましたが、とにかく出演者、スタッフのみなさんと楽しく収録ができたと思います。盛り上がりすぎて予定していたテーマもいくつか話せなかったり、おそらく大量にカットされている素材が存在すると思います。 つまり第二弾を希望しています！笑 是非ご視聴いただきたいです」