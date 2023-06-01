パン ダの穴 わんわん おでん 】 発売元： タカラ トミーアーツ 発売時期：2026年6月下旬 価格：1回300円

タカラトミーアーツのガチャブランド「パンダの穴」より、2026年6月下旬に発売される「パンダの穴 わんわんおでん」。こちらは、おでんの具材と様々な種類の犬たちを融合させた、なんとも不思議でかわいらしいミニフィギュアだ。

今回ラインナップされているのは、「もちきん」、「ちくわ」、「だいこん」、「こんにゃく」、「たまご」の全5種類。おでんらしいほかほか感と、犬たちのゆるい表情が絶妙にマッチしており、見ているだけで癒やされるアイテムに仕上がっている。

もちきん

こちらの「もちきん」は、おでんの餅巾着と犬を組み合わせたデザインのミニフィギュアだ。ふっくらとした巾着の上に、ちょこんと乗った犬の姿がなんともかわいらしい。巾着を結んでいる紐の部分が、まるでネクタイのようになっているところもおもしろい。

わんこの表情がたまらなくかわいい

巾着らしいふっくら感がよくわかる

背面側はシンプルながら、丸みのあるフォルムが魅力的だ

ぷにっとした質感まで伝わってくるような仕上がりだ

おでんの具材らしいシワ感や結び目の造形もしっかり作り込まれており、小さいながら存在感は抜群だ。見た目の可愛らしさも素晴らしいが、思わず手に取って食べてしまいたくなるような、美味しそうな見た目に仕上げられている。

つぶらな瞳とぺろっと出した舌がかわいらしい

巾着部分はほんのりシワ感も表現されている

ちくわ

こちらの「ちくわ」は、犬とおでんのちくわを融合させたデザインのミニフィギュアだ。ちくわの模様が、コーギー風の体の模様とマッチしているところがユニークで、シリーズの中でも特にコミカルな見た目に仕上がっている。

デザイン的な相性もピッタリ

模様はまんまちくわだ

後ろ姿もちくわであることがよくわかる

こうしたおでんの具がほんとうにありそうだ

体に付けられた、焼き色のような彩色もリアルで、おでん風の見た目という意味でもしっかり再現されている。短い足でぺたんと寝そべっているような姿になっているのだが、こちらは肉球も含めて再現されているところがかわいらしい。

穏やかな表情をしている

肉球部分はピンク色だ

だいこん

今回のラインナップの中では、もっとも大きく見えるのがこちらの「だいこん」だ。まるで「ぬりかべ」のように平べったいキャラクターが立ったような姿になっており、シリーズの中でもかなりインパクトの強いデザインになっている。

全体の90パーセントぐらいはおでんといった見た目だ

横から見るとかなりユニークなフォルムをしている

後ろ姿はちょっぴりセクシー

いっぱいダシを吸い込んでいそうだ

大根らしい平べったい形状をベースにしつつ、犬の顔や耳が自然に溶け込んでいる。煮汁が染み込んだような色合いも相まって、ほかの具材とはまた違った独特の雰囲気を醸し出している。どこか哀愁を感じる表情も魅力的だ。

どこか憎めない表情をしている

尻尾部分は丸い

こんにゃく

こちらの「こんにゃく」も、今回のラインナップの中でもかなりインパクトの強い見た目をしている。こんにゃく特有の三角形のシルエットをベースにしつつ、犬が遠吠えしている時のような姿が再現されており、少し野性味のある見た目だ。

正面からだと口を開けているところしか見えない

狼っぽい風貌だ

スリムなスタイルだ

体の形も絶妙である

もととなったおでんのこんにゃく同様に、グレー系のカラーリングも相まって、ほかの具材とはまた違った雰囲気をまとっている。ところどころ黒い点が混ざっていることもあって、本物のおでんのようなぷにぷにとした質感をしているように見える。

いい表情をしている

見た目の質感は、ほぼこんにゃくだ

たまご

こちらの「たまご」は、丸いフォルムとふわっとした姿が特徴的なミニフィギュアである。おでんの具材のたまごを取り上げているところもおもしろいが、全体的に優しい色合いになっており、今回のラインナップでは癒やし系の存在だ。

ころんとしたフォルムと、優しい表情がなんとも癒やされる

横から見ると犬っぽさが出ている

丸みのあるシルエットだ

たまごらしい滑らかなフォルムをしている

元々たまごをモチーフにしているということもあって、全体的にシンプルな造形ではあるものの、犬らしい耳や表情がしっかり再現されている。体のフォルムは丸っこいのだが、犬らしく4つ足で立っているところも愛らしい。

つぶらな瞳と控えめな笑顔に、思わずほっこり

短い足がキュートだ

こちらでご紹介してきた「パンダの穴 わんわんおでん」は、2026年6月下旬より順次発売予定だ。いつもの「パンダの穴」らしく、おでんと犬というまさかの組み合わせながら、不思議とクセになるかわいらしさを持ったアイテムとなっている。価格も1回300円と手頃なので、見かけたらぜひ入手しよう！

(C)Panda's ana