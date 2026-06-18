信州ブレイブウォリアーズが帰化選手の河田チリジを獲得…2年契約に合意

信州ブレイブウォリアーズは6月18日、河田チリジと2026－27シーズンにおける選⼿契約が合意したことを発表した。翌シーズンまでの2年契約の合意に至ったという。

10日に37歳の誕生日を迎えた帰化選手の河田は、208センチ122キロのセンター。日本では仙台89ERS、バンビシャス奈良、熊本ヴォルターズ、福島ファイヤーボンズ、広島ドラゴンフライズ、新潟アルビレックスBB、京都ハンナリーズでプレーした。三遠ネオフェニックスでの「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」は25試合の先発を含む46試合に出場し、1試合平均3.3得点2.8リバウンドを記録。シーズン終了後、契約満了に伴い、Bリーグの自由交渉選手リストに公示されていた。

河田は公式HPで「まず初めに、この素晴らしい組織の一員となる機会を与えてくださった信州ブレイブウォリアーズの皆様に心より感謝申し上げます。私はこのチームに加わり、一生懸命に取り組み、特別な何かを築き上げるという目標を達成できることを楽しみにしています。シーズンを通して引き続きご声援を賜りますようお願い申し上げます。皆様と共に、たくさんの素晴らしい思い出を作っていけることを願っています。ありがとうございます」とコメントした。

なお、信州はニュージーランド代表のジャッド・フラベルヘッドコーチを招へい。18日時点で古川孝敏、星野京介、トビンマーカス海舟、加藤ダニエルを新戦力として獲得している。