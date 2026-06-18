「痺れる」「なんか泣きそう」オランダ戦直前のロッカーで響いた、新キャプテンの“熱い言葉”にファン感動「カッコ良すぎて胸熱」【W杯】
日本サッカー協会（JFA）が公式Xで公開した日本代表のロッカールーム映像が、大きな反響を呼んでいる。
日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表とダラス・スタジアムで対戦。中村敬斗と鎌田大地のゴールで二度のビハインドを追いつき、２−２のドローで強豪相手に貴重な勝点１を獲得した。
そんななか、JFAは「オランダ戦、試合開始直前のロッカールーム。キャプテン・板倉滉が仲間を鼓舞する」と題して、キックオフ前の円陣の様子を収めた動画を公開した。
ロッカールームで選手やスタッフが肩を組んで輪を作るなか、キャプテンの板倉は力強い言葉でチームを鼓舞する。
「絶対この大舞台を楽しもう。やっぱりベースの戦うところ、セカンドボール、絶対負けんなよ。目の前に敵いたら潰しに行けよ。セカンドボール相手に渡すなよ。スタメン組も最初の笛から全部出しきれ。次のことは考えないよ、行くぞ！」
遠藤航の離脱に伴い、新キャプテンを任された板倉。その熱い言葉に、SNS上ではファンから称賛の声が続出した。
「カッコ良すぎて胸熱」
「いい雰囲気だ！」
「痺れる」
「板倉の顔つきが変わった気がする」
「なんか泣きそう」
「一言一言が熱くかっこよい」
「俺たちのキャプテン」
「惚れてまう」
大舞台を前に仲間を奮い立たせた板倉のリーダーシップ。強敵オランダから勝点１をもぎ取った森保ジャパンの結束力を象徴するワンシーンとして、多くのサポーターの胸を熱くしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「惚れてまう」板倉滉の“熱すぎる”W杯初戦直前の円陣スピーチ！
日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表とダラス・スタジアムで対戦。中村敬斗と鎌田大地のゴールで二度のビハインドを追いつき、２−２のドローで強豪相手に貴重な勝点１を獲得した。
そんななか、JFAは「オランダ戦、試合開始直前のロッカールーム。キャプテン・板倉滉が仲間を鼓舞する」と題して、キックオフ前の円陣の様子を収めた動画を公開した。
「絶対この大舞台を楽しもう。やっぱりベースの戦うところ、セカンドボール、絶対負けんなよ。目の前に敵いたら潰しに行けよ。セカンドボール相手に渡すなよ。スタメン組も最初の笛から全部出しきれ。次のことは考えないよ、行くぞ！」
遠藤航の離脱に伴い、新キャプテンを任された板倉。その熱い言葉に、SNS上ではファンから称賛の声が続出した。
「カッコ良すぎて胸熱」
「いい雰囲気だ！」
「痺れる」
「板倉の顔つきが変わった気がする」
「なんか泣きそう」
「一言一言が熱くかっこよい」
「俺たちのキャプテン」
「惚れてまう」
大舞台を前に仲間を奮い立たせた板倉のリーダーシップ。強敵オランダから勝点１をもぎ取った森保ジャパンの結束力を象徴するワンシーンとして、多くのサポーターの胸を熱くしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「惚れてまう」板倉滉の“熱すぎる”W杯初戦直前の円陣スピーチ！