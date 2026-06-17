北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表はグループFの初戦で強豪オランダと2-2で引き分け、勝ち点1で船出した。16日（日本時間17日）には、決勝トーナメント（T）で対戦する可能性のあるグループIのフランスが、セネガルに3-1で快勝。ネット上では、決勝Tに関するある事実に日本ファンから嘆きの声が相次いでいる。

前半はシュート1本と苦戦したフランスだったが、後半にエースのエムバペが爆発。後半21分、一瞬のスピードで相手選手を置き去りにすると、右足で先制弾。アディショナルタイムにはエリア外からスーパーゴールを叩き込んだ。

この試合に戦慄したのは、日本人サポーターだ。日本がグループFを3位で突破した場合、決勝T1回戦はフランスがいるグループI首位との対戦となる可能性がある。一方で、日本が1位もしくは2位通過の場合は、グループCの2位ならびに首位と対戦することになり、グループC第1節で激闘を繰り広げた優勝候補のブラジルかアフリカ王者のモロッコと対戦することが濃厚だ。

この組み合わせは大会前から話題となっていたが、対戦国の戦いぶりを見て、改めてその過酷さが浮き彫りになると、X上のファンからは悲鳴が上がっている。

「なんでまず決勝ラウンドいけてもモロッコブラジルフランスなんだよ舐めてんだろ」

「フランスモロッコ怖すぎるやろ どこも嫌じゃ」

「モロッコもブラジルも十分強いのに、『そっちの方がマシ』と思わせるフランスが恐ろしい」

「フランスは避けたいよね」

「ブラジルが一番やりやすいかもしれないね それでも勝てる可能性は高くないけど…」

「モロッコにしろフランスにしろ勝ったら大金星ちゃう？」

「フランスは今回も圧倒的優勝候補かなぁ」

「どこ選んでも地獄行き」

「ブラジルモロッコフランスの3択なんなん？ほんま」

日本は20日（同21日）にチュニジアと対戦。サポーターの声援に後押しされ、今大会初勝利を目指す。



（THE ANSWER編集部）