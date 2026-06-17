この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「3食61kcal＆38円！無限に食える“ピリ辛きゅうり”が最強ウマ痩せ副菜すぎた…！」と題した動画を公開しました。動画では、きゅうりを大量消費できるヘルシーで美味しい「千切りきゅうりのピリ辛漬け」の作り方を紹介しています。



TikTokで130万回再生を獲得したというこのレシピ。1食あたりの食費は約37円、カロリーも約60kcalと、節約やダイエットの強い味方です。



調理の最大のポイントは「水抜き」です。千切りにしたきゅうりを塩揉みして5～10分置き、しっかりと水分を絞り出します。動画内で「一回水を抜いて漬物状にしないとこのシャキポリ食感にはできないんですよ」と語っている通り、このひと手間が絶妙な歯ごたえを生み出し、味がぼやけるのを防ぎます。ただし、絞りすぎると食感がなくなるため、適度な力加減が重要とのことです。



しっかりと水抜きしたきゅうりに、お酢の酸味、コチュジャンの辛味、そしてごま油のコクが絡み合い、食欲をそそる一品に仕上がります。実食したしらっちさんも「脳天突き破るウマさ」と絶賛し、箸が止まらない様子を見せました。



火を使わず、切って混ぜるだけで完成する最強のウマ痩せ副菜。これからの季節、きゅうりが安く手に入った際に、ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・きゅうり 4本

・塩 小さじ1/2

・醤油 大さじ1

・お酢 大さじ1

・ごま油 大さじ1

・コチュジャン 小さじ1

・おろしニンニク 小さじ1

・おろし生姜 小さじ1

・ごま 小さじ1

・鷹の爪 ひとつまみ



［作り方］

1. きゅうりは細長い千切りにするため、斜めに薄切りにしてから千切りにする。

2. 切ったきゅうりをポリ袋に入れ、塩小さじ1/2を加えて全体を揉み込む。

3. 袋の空気をしっかりと抜いて密封し、5～10分放置して水抜きをする。

4. 水分が出たら、袋の端を切り落とし、適度な食感が残る程度に水分をしっかりと絞り出す。

5. 水抜きしたきゅうりをボウルに移し、醤油、お酢、ごま油、コチュジャン、おろしニンニク、おろし生姜、ごま、鷹の爪を加える。

6. 固めのコチュジャンが全体に広がるように、しっかりと混ぜ合わせる。

7. お皿に大葉（分量外）を敷いて盛り付け、お好みでごまを振って完成。