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YouTubeチャンネル「田端大学 投資学部」が、「リアルゲイトの最新オフィス物件「B TRACK」千駄ヶ谷を岩本社長と見学！」と題した動画を公開した。動画では、田端信太郎氏がリアルゲートの岩本裕社長とともに、千駄ヶ谷にオープンした最新オフィス物件「B TRACK」を訪問。築58年のマンションを現代のクリエイター向けオフィスへと生まれ変わらせた、リアルゲートならではの緻密な不動産再生戦略に迫っている。



同物件の最大の特徴は、新築への建て替えではなく既存の建物を活かす手法にある。岩本社長は、屋上テラスで「昔は斜線制限がなかったため、今建て替えると床面積が2割ほど減ってしまう」と解説。当時の法律に基づいて建てられた「既存不適格」の建物を適法に改修し、最大限の広さを活かしながら利回りを高める“アービトラージ”の妙味を田端氏も高く評価した。



内装や共有部のデザインにおいても、独自の哲学が光る。エントランスの壁や柱は、かつての石張りを剥がした接着剤の跡をあえて残し、「古いアジ」として演出。専有部のオフィス空間は天井を抜いて高さを確保しつつも、「仕上げすぎない」ことで無駄な工事費を削減している。田端氏も「おしゃれに見えるのとコストをかけないことのバランスが絶妙」と感嘆の声を上げた。



また、1階にはカフェとロースタリーが入り、オーダーメイドのスピーカーを備えた入居者専用ラウンジも完備。単なる働く場所にとどまらず、クリエイター同士の交流を促す空間作りが徹底されている。



「建て替え」一辺倒だった不動産開発において、古い建物の価値を再定義し、収益性の高いオフィスへと変貌させるリアルゲートの手法。デザイン性とコスト感覚の絶妙なバランスは、これからの不動産投資やオフィス選びにおいて重要な視点となりそうだ。