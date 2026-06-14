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YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【レンジに丸投げ】包丁いらず！タッパー1個「絶品よだれ鶏」」と題した動画を公開しました。包丁とまな板を使わず、電子レンジの加熱だけで本格的なよだれ鶏を作る、忙しい日にぴったりの簡単レシピを紹介しています。



動画の冒頭で紹介されるのは、タッパーを使った鶏むね肉の下準備です。鶏肉にフォークでたくさん穴を開けることで、「味が染みやすくなるし、火の通りも早くなるので時短に！」と、管理栄養士ならではの視点でコツを解説しています。酒と砂糖を揉み込んでから、レンジで加熱します。



さらに、このレシピの最大のポイントは包丁を一切使わないことです。長ネギはキッチンハサミを使ってタッパーの上で直接粗みじん切りにし、鶏肉と一緒に加熱。加熱が終わった後の鶏肉も、タッパーの中でそのままハサミで切り分けます。洗い物を最小限に抑える工夫が随所に散りばめられています。



レンジ加熱の間に、しょうゆ、酢、ごま油、砂糖などを混ぜ合わせてタレを作成します。切り分けた鶏肉に特製ダレをたっぷりとかければ、タッパー1つで作ったとは思えない絶品よだれ鶏の完成です。手軽に本格中華の味わいが楽しめるこのレシピ、ぜひ毎日の献立に取り入れてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・鶏胸肉 1枚（約250～300g）

・酒 大さじ1

・砂糖 小さじ1

・長ネギ 約1/4本

＜合わせ調味料＞

・しょうゆ 大さじ1

・酢 大さじ1

・ごま油 大さじ1/2

・砂糖 大さじ1（小さじ3）

・ラー油 お好みで数滴



［作り方］

1. 1100mlのタッパーに鶏むね肉を入れ、フォークで両面をまんべんなく刺して穴を開ける。（鶏皮が苦手な場合は取り除く）

2. 酒大さじ1、砂糖小さじ1を加え、鶏肉の両面に馴染ませる。

3. ふんわりとラップをし、600Wの電子レンジで3～4分加熱する。

4. 加熱が終わったら上下を裏返し、長ネギをキッチンハサミで粗みじん切りにして加える。

5. 再びふんわりとラップをし、600Wの電子レンジで1～2分加熱する。

6. 加熱している間に、合わせ調味料の材料をすべて混ぜ合わせる。

7. 加熱が終わった鶏肉を、タッパーの中でキッチンハサミを使って食べやすい大きさに切る。（タッパーの底が傷つかないよう慎重に切る）

8. 最後に合わせ調味料をかけて完成。