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「働いていない間の収入なら、もらえるだけもらいたい」。失業保険にそうした思いを抱く人は、決して少なくないだろう。だが、その制度の裏側には、思わぬ落とし穴がいくつも潜んでいる。脱・税理士の菅原氏が、不正受給が後を絶たない理由と、それに見合わない代償の重さについて語った。



菅原氏がまず指摘するのは、ハローワークの調査能力の高さである。面接に行ったという申告が事実かどうか、企業へ直接電話をかけて確かめる。提出書類の日付にわずかな矛盾があれば、システムが静かに食い違いを拾い上げる。さらに厄介なのが、人からの垂れ込みだ。真面目に求職活動や仕事を続ける人ほど、楽をして受け取る相手に腹を立てる。その一言が、調査の引き金になることも珍しくないという。本人が「これくらいなら気づかれない」と高をくくっているほど、足元はあっけなく崩れていく。



では、もし不正が発覚すればどうなるのか。受給はその場で止まり、受け取った全額を返すだけでは終わらない。菅原氏は、返還額に加えて受給額の何倍もの納付が命じられる仕組みを明かす。軽い気持ちで手を出した結果、受け取った金額をはるかに超える負担を背負い、取り返しがつかなくなる人もいるという。



一方で興味深いのは、嘘をついたつもりがないのに不正受給と見なされてしまうケースだ。アルバイトの時間の数え方、再就職日の解釈のずれ。本人の認識と制度上の扱いが食い違うだけで、思わぬ穴にはまり込んでしまう。働く時間をめぐる「4時間の壁」のように、知っているかどうかで手取りそのものが変わってくる論点も登場する。悪意のない勘違いが、なぜ不正と判断されてしまうのか。その境界線は、想像以上に繊細で見えにくいものだ。



そして菅原氏は、あえて失業保険を受け取らない方が得をする場合もあると言い切る。一度受給すると、それまで積み上げてきた雇用保険の加入期間がリセットされてしまうからだ。目先の金額だけを追えば、将来の自分がかえって損をしかねない。制度をどう使うかは、その先の働き方まで見据えて判断したい一手である。