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YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「3食171円！野菜が一瞬で消える麻薬大葉豚しゃぶがウマ痩せなのに中毒性高すぎた…」と題した動画を公開しました。動画では、TikTokで220万回再生、6.5万いいねを獲得したという、夏野菜をたっぷり使った「麻薬大葉豚しゃぶ」の作り方を紹介しています。



このレシピの特徴は、きゅうり、ネギ、大葉、みょうがといった夏に安くなる野菜をふんだんに使用すること。しらっちさんは、各野菜を「できるだけ細く薄く」千切りにすることで、特製ダレの味が絶妙に染み込むと解説しています。



タレは醤油ベースにコチュジャンとごま油を効かせた甘辛い味付け。「この漬けダレがむちゃくちゃ最高なのでこれだけでもぜひ覚えてもらいたい」と語るほどの自信作です。茹でて冷水で締めた豚しゃぶと千切り野菜をタレに絡め、冷蔵庫で30分寝かせれば完成。仕上げに温泉卵とごまをトッピングし、実食したしらっちさんは「野菜が無限に消える最強の組み合わせです」と絶賛しました。



1食あたり約171円とコストパフォーマンスが良く、約290kcalと低カロリーでありながら大満足できる一品。火を使うのは豚肉を茹でる工程のみで、作り置きも可能です。これからの暑い季節、食欲をそそるウマ痩せレシピをぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・豚肉（しゃぶしゃぶ用、脂身少なめ） 50g

・大葉 10枚

・ネギ 1/2本

・きゅうり 1本

・みょうが（茎部分） 3個分

・醤油 100ml

・水 150ml

・鶏ガラ 小さじ1

・おろしにんにく 小さじ1

・砂糖 大さじ1

・ごま油 大さじ1

・コチュジャン 大さじ1

・鷹の爪 1つまみ

・温玉 1個

・ごま 適量



［作り方］

1. 大葉、ネギ、きゅうり、みょうがをすべて斜め切りの千切りにする。

2. 鍋でお湯を沸かし、豚肉を火が通るまで軽く茹でる。その後、水で冷やして締める。

3. 保存容器に千切りにした野菜（大葉以外）を入れる。

4. 醤油、水、鶏ガラ、おろしにんにく、砂糖、ごま油、コチュジャン、鷹の爪を加えて全体を混ぜ合わせる。

5. 茹でた豚肉をタレに浸し、最後に大葉を散らしてヒタヒタにする。

6. 蓋をして冷蔵庫で30分放置する。

7. 器に盛り付け、温玉とごまをトッピングすれば完成。