【アルカナディア2026年6月トークライブ】 6月10日19時より配信

コトブキヤは、配信番組「アルカナディア2026年6月トークライブ」にコミカライズやプラモデルコンテスト情報などを公開した。

「アルカナディア」のキャラクター「ギィ」を主人公としたコミカライズ「アルカナディア BURNING BRIGHT！」第1話が生配信に合わせてアルカナディアオフィシャルサイトにて公開。全4話で隔月で無料公開予定している。

また、「アルカナディア」の公式スピンオフ4コマ漫画「ゆるカナディア」の3期も6月10日より配信を開始。Xアカウント「アルカナディア情報局（@arcanadea_info）」及びYouTubeチャンネル「アルカナディアチャンネル」にて隔週金曜日に更新を予定している。

そして、ゆるカナディア第3期の公開にあわせて、シャルメドのキャラクターボイスが公開。キャラクターボイスを務めるのは小松未可子さんに決定した。

そして、コトブキヤ×ホビージャパンによるアルカナディア初のプラモデルコンテストの開催が決定。6月25日より募集が開始される。

「アルカナディアBURNING BRIGHT！」

～あらすじ～

トップアイドルを夢見る少女「桐乃上凛」のもとに、空から小さなディアーズの「ギィ」が降ってきた！ 凸凹コンビのドタバタ同居ライフが今始まる！

「アルカナディアBURNING BRIGHT！」：https://arcanadea-official.com/comic/arcanadea-bb/

ゆるカナディア3期

6月10日より配信開始

コトブキヤ×ホビージャパンアルカナディアプラモデルコンテスト

・募集期間

6月25日12時～8月17日11時59分まで

・結果発表

11月予定

コトブキヤ×ホビージャパンアルカナディアプラモデルコンテスト：https://www.kotobukiya.co.jp/event/detail/1267/

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