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【香港旅行Vlog】最終日は豪華なホテル朝食からスタート！帰国直前に起きた予想外のハプニングとは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「香港最終日にまさかのトラブル!? | 3泊4日 香港ディズニーランド・リゾート」を公開しました。香港旅行の最終日、豪華なホテル朝食を楽しむ様子や、帰国直前の空港で起きた予期せぬトラブルについて紹介しています。



4日目の朝を迎えた一行は、当初の予定にはなかった朝食をとるため、宿泊先のディズニー・ハリウッド・ホテルから香港ディズニーランド・ホテルへと向かいます。タクシーに乗ろうとしたものの、距離が近すぎたため徒歩で移動し、「エンチャンテッド・ガーデン・レストラン」に入店しました。ここではサラダや点心、ミッキーワッフルなど幅広いジャンルの食事が並び、「どれも美味しくてキャラクターグリーティングだけでなく食事も大満足」と絶賛。食事中にはミッキーマウスやプルートが席まで遊びに来てくれる様子も収められています。



食事を終え、Uberを利用して香港国際空港へ移動。スムーズに到着し、空港内の「A-1 Bakery」でクロワッサン生地のパンなどを購入して搭乗までの時間を過ごしていましたが、帰りのチェックイン時に思わぬトラブルが発覚します。



航空券を購入した際、名前のアルファベットが一文字抜けており、往路で約7,000円を支払って修正したものの、復路分は修正されていなかったのです。結果として帰りも約7,000円を支払い、往復で14,000円から15,000円ほどの痛い出費となりました。動画内では「予約する時は入力間違いはないように」と、注意を促しています。また機内では、3月の香港の紫外線が思いのほか強く、日焼けをしてしまったことも語られました。



充実したホテルでの朝食から一転、空港での冷や汗をかく事態まで、リアルな旅行の様子が収められた今回の動画。海外旅行を計画する際には、航空券の予約情報を入念に確認し、現地の気候に合わせた対策をすることの大切さが伺えます。