初回に回った第2打席…容赦なく7試合ぶり11号

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、本拠地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場し、初回に回ってきた第2打席で7試合ぶりの11号2ランを放った。

大谷は初回先頭の打席、二塁手の前に大きくバウンドするゴロを放った。一塁に自らセーフのジェスチャーをしながら駆け込むとこれが内野安打に。その後パヘスの2ランで生還した。更にドジャース打線が猛攻を見せ、1死二塁でこの日2度目の打席が回ってきた。

ここで2番手左腕のスーターから、真ん中付近へのシンカーを逆らわずセンター返し。左中間スタンドに飛び込む本塁打とした。打球速度110.4マイル（約177.6キロ）、飛距離403フィート（約122.8メートル）の雄大弾で9-1とリードを広げると、たまらないのは相手側、エンゼルスの放送席だ。

実況のウェイン・ランダッゾ氏が「ショウヘイが左中間席へホームラン。ドジャースが初回に9点を奪って大差をつけています」と唖然とした様子で口にすれば、解説のマーク・グビザ氏も「ショウヘイは、相手投手が苦しんでいる時、血を嗅ぎつけてかっ飛ばしてしまうのです。逆方向へ運びましたね」。古巣相手の容赦ない一撃に驚いていた。



（THE ANSWER編集部）