東京モノレールは6月5日、浜松町駅で建設中の新駅舎の一部を報道公開した。6月13日から新改札の供用を開始する。

新駅舎は3階に中央改札と北改札、JR乗り換え改札を設け、改札内はコンコースで接続する。コンコースは劇場のホワイエをイメージし、赤絨毯を思わせる赤いタイルと重厚感のある壁の色調、天井のライン照明で旅への高揚感を演出した。照明は時間帯に応じて色温度が変化する。コンコース中央にはシャンデリアをイメージした四角形の照明を設けた。

ホーム階は従来と同様、東側（海側）が乗車専用、西側（山側）が降車専用ホームとなる。既存の階段、エスカレーター、エレベーターは全て使用停止となり、3階コンコースに直通する新たな階段とエスカレーター、エレベーターを北側に設ける。列車の乗降位置はこれまでと変わらない。

新駅舎の供用開始に伴い、現在の3階中央口改札と2階南口改札は6月12日をもって閉鎖する。

[caption id="attachment_372636" align="alignnone" width="900"] ▲3階コンコースからホーム（5階）に上がる階段[/caption]

浜松町駅では東京モノレールやJR東日本など5社共同で、駅周辺の機能強化と歩行者ネットワークの構築が進められている。2027年春には、現在地上にあるJR浜松町駅の北改札が3階に移設されるのに合わせて、JR線をまたぐ東西自由通路を整備。モノレールの北口もこの通路と接続し、両改札がフラットに行き来できるようになる。

新駅舎の全面開業は2030年ごろとなる見通し。

[caption id="attachment_372638" align="alignnone" width="900"] ▲新駅舎改札内のコンコース[/caption]

[caption id="attachment_372634" align="alignnone" width="900"] ▲コンコースの床材は赤絨毯のホワイエをイメージ[/caption]

[caption id="attachment_372637" align="alignnone" width="900"] ▲シャンデリアをイメージしたコンコース中央の照明[/caption]

[caption id="attachment_372631" align="alignnone" width="900"] ▲6月13日の供用開始に向けて整備が進むJR乗り換え改札[/caption]

[caption id="attachment_372635" align="alignnone" width="900"] ▲3階コンコースと5階のホームをつなぐ階段[/caption]

[caption id="attachment_372633" align="alignnone" width="900"] ▲北改札前で整備が進む東西自由通路[/caption]

[caption id="attachment_372632" align="alignnone" width="900"] ▲北改札前で整備が進む東西自由通路[/caption]

[caption id="attachment_372639" align="alignnone" width="900"] ▲北改札前で整備が進む歩行者デッキ[/caption]