この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「絶対ウソやと思われてるわ」遠藤章造が驚愕した関節ケア！ゴルフ後の首痛の原因は”足首”だった

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体ちゃんねる」が、「【ゴルフで首が痛い】原因は足首の不安定さだった!?ココリコ遠藤章造も驚愕の関節ケア」を公開した。関節ケアの第一人者である角田紀臣が氏、ココリコの遠藤章造氏に施術を行い、ゴルフ後の首痛の意外な原因を突き止めている。



動画には、ゴルフ歴20年以上で週に3回ラウンドすることもあるという遠藤氏がゲストとして登場。遠藤氏は自身のプレースタイルを「他力本願」と称し、「クラブに仕事してもらう」と脱力を意識していることを語った。しかし、ゴルフの翌日には肩こりから首、こめかみ、目にかけて痛みがくるという深刻な悩みを明かす。



そこで角田氏は、シミュレーションゴルフで遠藤氏のスイングを計測。平均飛距離216ヤードで全く曲がらない見事なスイングに対し、角田氏は「脱力して1軸で回っている」と高く評価した。一方で、足の安定感が足りないため、スイングの最後に首や頭の位置を調整し、無意識に食いしばることで首に負担がかかっていると分析した。



原因を探るべくベッドで足の関節をチェックすると、遠藤氏の足首は可動域が極端に狭く、股関節も詰まっていることが判明する。しかし、膝の可動域は驚くほど広く、角田氏が思わず「膝だけすごく優秀。ヒザ神です」と感心する一幕も。足首や股関節が動かない分を膝の柔らかさでカバーし、そのしわ寄せが首にきていたのだ。



その後、角田氏が足首の関節の位置を修正する施術を行うと、遠藤氏は「ホンマにこれ？絶対ウソやと思われてるわ」と驚愕。施術前後の劇的な痛みの変化に目を丸くし、続く股関節のケアでも見事に違和感が解消された。



力任せではなく、体の使い方で飛ばすという遠藤氏の技術の高さと、それを論理的に紐解く角田氏の専門知識が光る対談となった。的確な関節ケアによって痛みを根本から改善していく様子は、多くのゴルファーにとって有益な情報となっている。