内田有紀、『ラストノート』寺西拓人と年の差恋愛に挑む思い 独立＆結婚で迎えた“第二の思春期”語る
俳優の内田有紀が、12日発売の『美的GRAND』夏号（小学館）表紙に登場。2023年秋号、2024年冬号に続き3度目の登場となる内田は、2パターンの姿で魅力を振りまく。
【写真】艷やか…ピンクファッションで爽やかさを醸し出す内田有紀
通常版では、咲き誇る花々を背景に、コサージュをあしらったグレーのビスチェに身を包み登場。衣装と同系色のグレーを忍ばせた目元に、美しいデコルテラインを披露した。一方の増刊では、爽やかなホワイトコーデに、素肌が発光しているかのような透明感あふれる姿で登場。艶やかな雰囲気を醸し出した内田は、「目元はしっかり、唇はヌーディというメイクが今の気分です」と笑顔をみせた。
内田といえば、フジテレビ系新ドラマ『ラストノート』で、timelesz・寺西拓人と共に、49歳と30歳の年の差恋人役を演じることが話題に。恋愛ドラマへの気恥ずかしさや、年の差恋愛というテーマに「私で大丈夫だろうか」という不安を抱きつつも、50代になり臆病にもなる自分自身と、内田演じる・葵を重ね、逃げずに向き合うことを決めたと明かした。
50歳という人生の節目で、所属事務所から独立し、長年のパートナーと結婚するなど、いくつもの転機を迎えた内田。「50代を迎える直前まで、私はこのままでいいのだろうかと漠然とした不安もあって。まさに“第二の思春期”ですよね。悩んでいる時は今も立ち止まってしまうし、将来への不安が消えたわけではないけれど、自ら現状を変えてみると、何歳になっても新しい景色が見えるのだと感じています」と思いをつづる。
さらに、特集テーマ“美容持久力”にちなみ、セルフケアも披露。完璧すぎないセルフケアを大切にしていると明かした内田は、「人生のギアを入れ直したところ」と話す。20代から続けているコットンパックなど、手軽に続けられる小さなルーティンを積み重ねている。目指すのは「可愛げのある大人」だそうで、年齢を重ねていく自分がこれまで以上に楽しみと語っている。
【写真】艷やか…ピンクファッションで爽やかさを醸し出す内田有紀
通常版では、咲き誇る花々を背景に、コサージュをあしらったグレーのビスチェに身を包み登場。衣装と同系色のグレーを忍ばせた目元に、美しいデコルテラインを披露した。一方の増刊では、爽やかなホワイトコーデに、素肌が発光しているかのような透明感あふれる姿で登場。艶やかな雰囲気を醸し出した内田は、「目元はしっかり、唇はヌーディというメイクが今の気分です」と笑顔をみせた。
50歳という人生の節目で、所属事務所から独立し、長年のパートナーと結婚するなど、いくつもの転機を迎えた内田。「50代を迎える直前まで、私はこのままでいいのだろうかと漠然とした不安もあって。まさに“第二の思春期”ですよね。悩んでいる時は今も立ち止まってしまうし、将来への不安が消えたわけではないけれど、自ら現状を変えてみると、何歳になっても新しい景色が見えるのだと感じています」と思いをつづる。
さらに、特集テーマ“美容持久力”にちなみ、セルフケアも披露。完璧すぎないセルフケアを大切にしていると明かした内田は、「人生のギアを入れ直したところ」と話す。20代から続けているコットンパックなど、手軽に続けられる小さなルーティンを積み重ねている。目指すのは「可愛げのある大人」だそうで、年齢を重ねていく自分がこれまで以上に楽しみと語っている。