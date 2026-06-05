5日の日経平均株価は前日比882.57円（-1.31％）安の6万6588.12円と続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1193、値下がりは337、変わらずは28と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は423.38円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、アドテスト <6857>が339.11円、イビデン <4062>が93.53円、京セラ <6971>が51.76円、信越化 <4063>が48.77円と並んだ。



プラス寄与度トップはＴＤＫ <6762>で、日経平均を80.96円押し上げ。次いでＳＢＧ <9984>が39.42円、キオクシア <285A>が28.63円、トレンド <4704>が15.19円、第一三共 <4568>が9.86円と続いた。



業種別では33業種中22業種が値上がり。1位は海運業で、以下、その他製品、保険業、不動産業が続いた。値下がり上位には非鉄金属、電気機器、化学が並んだ。



株探ニュース