『ASOBISYSTEM 19th Anniversary ASOBIEXPO 2026』が、8月18日にTOYOTA ARENA TOKYOにて開催。あわせて出演者が発表され、本日6月5日正午よりチケットのオフィシャル先行受付がスタートしている。

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本フェスは、アソビシステムが主催するミュージック＆カルチャーフェス。アーティストライブ、ショー、DJ、トーク配信など、さまざまなコンテンツを融合した複合型エンターテインメントフェスとして開催される。

出演アーティストには、きゃりーぱみゅぱみゅ、新しい学校のリーダーズ、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、Kizuna AI、Klang Ruler、Touaなど33組が名を連ねる。さらに出演タレントとして、ゆうたろう、三戸なつめ、AMIAYA、武智志穂、奈々未、なごみ、GYUTAEなど24組、参加クリエイターとしてNAKAKI PANTZ、佐藤なつみ、火曜びなど29組が決定。総勢86組のジャンルを超えた多彩な出演者が集結し、音楽、ファッション、アート、カルチャーが交差する一日限りのエンターテインメントが展開される。

また、無料エリアにはフードやさまざまなブースが多数出展予定。家族や友人同士でも気軽に楽しめる企画が用意される。

（文＝リアルサウンド編集部）