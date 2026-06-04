【意外と知らない】世界最強のアメリカ軍がイランに勝てない理由。「純軍事的手段で屈服させるのはまず無理」
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元海上自衛隊幹部のオオカミ少佐が、YouTubeチャンネル「オオカミ少佐のニュースチャンネル」にて、「【元海上自衛隊幹部が解説】なぜアメリカはイランに勝てないのか？【ホルムズ海峡】」と題した動画を公開した。動画では、アメリカがイランを純軍事的に屈服させることがいかに困難であるか、その理由を地政学や軍事戦略の観点から詳細に解説している。
オオカミ少佐はまず、戦争の目的は政治的目的の達成であり、そのためには相手の「継戦能力」や「継戦意思」のいずれかを喪失させなければならないと定義する。そして、国家の継戦能力を完全に喪失させられるのは、領土を継続して占領できる「陸上戦力のみ」だと指摘した。
しかし、イランは国土の大半が山岳地帯という難攻不落の地形であり、平時でも50万、戦時には100万規模の陸上戦力を擁している。対するアメリカの陸上戦力は限られており、地の利があるイランを攻め落とすのは容易ではないという。動画では、アメリカが取りうる4つの地上侵攻シナリオ（カーグ島占領、ホルムズ海峡周辺の制圧、本土侵攻、濃縮ウラン奪取）を徹底検証。いずれも地理的条件や長大な補給線の維持といった壁に阻まれ、「純軍事的手段で戦争に勝利しイランを屈服させるのはまず無理」と結論づけている。特にイラン本土への侵攻については「地獄への入り口」と表現し、成功の可能性が極めて低いことを強調した。
さらにオオカミ少佐は、トランプ大統領が軍事的な限界を認識しているからこそ、短期決戦をちらつかせて交渉を迫っていると分析。一方で、軍の専門的な助言を軽視し、自身の直感を優先する危うい政軍関係に触れ、軍の助言を聞かないことが過去の戦争における失敗の共通点であると警鐘を鳴らした。
圧倒的な軍事力を持つアメリカであっても、地政学的要因や補給の限界の前では万能ではない。国家間の対立において、単なる兵力の比較だけでは測れない戦争の複雑な現実と本質を浮き彫りにする、示唆に富んだ解説となっている。
オオカミ少佐はまず、戦争の目的は政治的目的の達成であり、そのためには相手の「継戦能力」や「継戦意思」のいずれかを喪失させなければならないと定義する。そして、国家の継戦能力を完全に喪失させられるのは、領土を継続して占領できる「陸上戦力のみ」だと指摘した。
しかし、イランは国土の大半が山岳地帯という難攻不落の地形であり、平時でも50万、戦時には100万規模の陸上戦力を擁している。対するアメリカの陸上戦力は限られており、地の利があるイランを攻め落とすのは容易ではないという。動画では、アメリカが取りうる4つの地上侵攻シナリオ（カーグ島占領、ホルムズ海峡周辺の制圧、本土侵攻、濃縮ウラン奪取）を徹底検証。いずれも地理的条件や長大な補給線の維持といった壁に阻まれ、「純軍事的手段で戦争に勝利しイランを屈服させるのはまず無理」と結論づけている。特にイラン本土への侵攻については「地獄への入り口」と表現し、成功の可能性が極めて低いことを強調した。
さらにオオカミ少佐は、トランプ大統領が軍事的な限界を認識しているからこそ、短期決戦をちらつかせて交渉を迫っていると分析。一方で、軍の専門的な助言を軽視し、自身の直感を優先する危うい政軍関係に触れ、軍の助言を聞かないことが過去の戦争における失敗の共通点であると警鐘を鳴らした。
圧倒的な軍事力を持つアメリカであっても、地政学的要因や補給の限界の前では万能ではない。国家間の対立において、単なる兵力の比較だけでは測れない戦争の複雑な現実と本質を浮き彫りにする、示唆に富んだ解説となっている。
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