5日ダイヤモンドバックス戦の先発メンバーから外す方針

【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間4日・アリゾナ）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は3日（日本時間4日）、大谷翔平投手を4日（同5日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦で先発メンバーから外す方針を示した。代打で出場する可能性はあるという。大谷の休養日について、ロバーツ監督は「今日は投打で目一杯やってもらって、明日は（休養日を）丸々与える。僅差であれば、起用可能だ」と話した。

大谷は3日（同4日）の同戦で「1番・投手」で投打同時出場する。登板翌日となる4日を休養日とし、5日（同6日）から本拠地で行われるエンゼルス3連戦に備えさせる考えだ。

大谷が欠場となれば、5月14日（同15日）の本拠地・ジャイアンツ戦以来、19試合ぶり今季2度目となる。

前日5月13日（同14日）も投手専念しており、打者としては2試合連続欠場となった。翌15日（同16日）のエンゼルス戦から17試合連続出場となったが、65打数27安打の打率.415、3本塁打、16打点、OPS1.229と好成績を残している。（Full-Count編集部）