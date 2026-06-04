BLACK SAMURAI 富山 Homecoming

米プロバスケットボール（NBA）レイカーズの八村塁が世界の舞台で学んだ経験をもとに設計した「BLACK SAMURAI 2026」は4日、八村にとって初となる公式凱旋イベント「BLACK SAMURAI 富山 Homecoming」を、8月22日に故郷の富山県で開催すると発表した。

世界へ挑戦し続ける八村が「自身の原点」である富山へ単に帰ってくるだけでなく、「地元へ何を残せるか」をテーマに富山県・富山市・地元企業など地域全体とタッグを組んで創り上げる初の地域共創型プロジェクト。メイン会場には、Bリーグ・富山グラウジーズの新ホームアリーナとして10月に開業を控える「YKK AP ARENA（富山市総合体育館）」を正式オープンに先駆けて先行特別使用する。

テーマは「地元への恩返し」。プロキャリアを通じて初となる公式の郷里イベントで、富山で暮らす人々、夢を追う子どもたちと一体になって楽しめるイベントを実施する。富山県内在住の小中学生約200名を対象に、八村および富山グラウジーズメンバーによるバスケクリニックを開催（参加者無料招待）。難しい技術指導ではなく「八村と一緒にバスケする純粋な喜び」を提供する。

また、富山での幼少期や中学時代のエピソード、NBA挑戦までの道のりなど、ここでしか聞けない「原点」をテーマにした対談や、ファンとの直接交流を楽しむQ＆Aを含むトークイベントも予定されている。

さらにアリーナ内でのバスケイベントに留まらず、場外エリアでも富山の伝統行事や食の魅力を体感できる仕掛けを用意。「おわら風の盆」「山王まつり」をイメージした企画を用意し、バスケの枠を超えて街全体が一体となる「Homecoming」を目指す。

八村は開催にあたり、「富山という場所は、僕にとって本当に思い出が深い場所です。今回は『富山県民が一斉に集まる日』を作りあげたいと思っています。バスケの枠を超えて、お祭りみたいな感覚で、富山県の方々含め、みんなが楽しめる日にしたいですね」とコメントした。

「BLACK SAMURAI 2026」は、八村が世界の舞台で学んだ経験、視点、マインドセットを次世代へつなぎ、日本バスケ界の強化と進化を促すプラットフォーム。8月4〜5日には兵庫・神戸市のGLION ARENA KOBEで「KOBE CAMP」が、6〜8日には愛知・名古屋市のIGアリーナで「SUMMIT 2026」が開催予定だ。



（THE ANSWER編集部）