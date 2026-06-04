¡Ö¤¢¤Î¾®ÀîÄ¾Ìé¤Ë¾¡¤Ã¤¿µÈÅÄ½¨É§¤È¼«Ê¬¤¬Æ®¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡×¡½¡½µÆÅÄÁáÉÄ¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î·®¾Ï
Áí¹ç³ÊÆ®µ»¤ÇÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆµÈÅÄ½¨É§¤ËÅÚ¤ò¤Ä¤±¤¿µÆÅÄÁáÉÄ¡Êº¸¡Ë
¡ÚÏ¢ºÜ¡¦1993Ç¯¤Î³ÊÆ®µ»¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¡ª¡ÛÂè60²ó
Î©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¤ÎÍº¡¢K-1¡£À¤³¦¤ÎMMA¡ÊÁí¹ç³ÊÆ®µ»¡Ë¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëUFC¡£UWF·Ï¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊMMA¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¥Ñ¥ó¥¯¥é¥¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ1993Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¸å¤ÎÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ö¡¼¥à¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤Î»þÂå¡¢³ÊÆ®µ»³¦¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£
Á°²ó¤Ë¤Ä¤Å¤¡¢¡Ö¿²µ»À¤³¦°ì·èÄêÀï¡×¥¢¥Ö¥À¥Ó¡¦¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¥Ñ¥ó¥¯¥é¥¹¤äPRIDE¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢µÆÅÄÁáÉÄ¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÆÅÄÁáÉÄ¤¬¡Ö¿²µ»À¤³¦°ì¡×¤Ëµ±¤¤¤¿½Ö´Ö¡Ú½ÀÆ»À¤³¦°ìvs¿²µ»À¤³¦°ì¡Û
¡Ö¤¢¤ÎµÈÅÄ½¨É§¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î³ä¤ËÌ¾Á°¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤Í¡×
¤¢¤ëÆü¡¢°ÂÀ¸ÍÎÆó¤Ï¤½¤¦¸À¤¤¤Ê¤¬¤éµÆÅÄÁáÉÄ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÎ¸¡Ê¤ª¤â¤ó¤Ñ¤«¡Ë¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¿ÍÃË»Ò¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥¢¥Ö¥À¥Ó¡¦¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤ÏÃÎ¤ì¤ï¤¿¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤âµÆÅÄ¤Ï¤¢¤Þ¤¿¤Î·®¾Ï¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï2009Ç¯1·î4Æü¡¢¡ØÀï¶Ë¤ÎÍð2009¡Ù¤ÇµÈÅÄ½¨É§¤òÇË¤Ã¤¿°ìÀï¤À¤í¤¦¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤ÎÄÌ¤ê¡¢µÈÅÄ¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ½ÀÆ»78Ôµé¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡£2002Ç¯8·î28Æü¤Ë¤ÏMMAÅ¾¸þ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢UFC¤ÇÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¥Û¥¤¥¹¡¦¥°¥ì¥¤¥·¡¼¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤«¤é¥°¥é¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥ë¤Ê¤¬¤é°ìËÜ¾¡¤Á¤òÃ¥¤¦¤È¤¤¤¦²÷µó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¥É¥ó¡¦¥Õ¥é¥¤¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¡¢º´ÃÝ²í¾¼¡¢ÅÄÂ¼·é»Ê¤«¤é£³Ï¢¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´üÂÔ¤Ë°ã¤ï¤Ì³èÌö¤ò¸«¤»¡¢Áí¹ç³ÊÆ®µ»¤Ç¤â°ì»þÂå¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¡£µÆÅÄ¤È¤Î°ìÀï¤Ï¥¥ã¥ê¥¢ÈÕÇ¯¤ËÁÈ¤Þ¤ì¤¿Âç°ìÈÖ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ïà½ÀÆ»À¤³¦°ìvs¿²µ»À¤³¦°ìá¤È¤¢¤ª¤Ã¤¿¡£
¤Á¤ç¤¦¤ÉÆüËÜ³ÊÆ®µ»³¦¤ÏPRIDE¾ÃÌÇ¤ËÈ¼¤¦ºÆÊÔ¤Î»þ´ü¤Ç¡¢PRIDE¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÆ±¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿HERO'S¤¬¹çÂÎ¤·¤Æ¿·¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎDREAM¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ ÌÚ²¼¹©Ì³Å¹¤ä¥É¥ó¥¥Û¡¼¥Æ¤ò¸å¤í½Ý¤È¤·¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¥í¡¼¥É¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ÊMMA¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÀï¶Ë¡Ù¤¬´úÍÈ¤²¤µ¤ì¡¢DREAM¤È¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÂÐÎ©¤¹¤ë¿Þ¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µÈÅÄvsµÆÅÄ¤ÏÀï¶Ë¤Î¿·½Õ¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÌÜ¶Ì¤À¤Ã¤¿¡£
17Ç¯Á°¤ÎÂç°ìÈÖ¤ò¡¢µÆÅÄ¤Ï¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ç¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤È¤â¤Ë²û¤«¤·¤à¡£
¡Ö¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ç¤Ï¤â¤¦°ìÊý¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬Ã¦Áö¤·¤¿UWF¥¤¥ó¥¿¡¼¤ÎÅÄÂ¼¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¡£Àï¶Ë¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤ÏÂç³Ø¤ÎÅÓÃæ¤Ç½ÀÆ»³¦¤òµî¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤È¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆóÅÙ¤È²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¡£ËÍ¤ÎÇÈßÑËü¾æ¤Î¿ÍÀ¸¤Î¾ÝÄ§¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
µÆÅÄ¤ÏÃæ³Ø¤«¤éÂç³Ø¤ÎÅÓÃæ¤Þ¤Ç½ÀÆ»¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£ºÇ¹â¤ÎÀ®²Ì¤Ï¹ñÂÎÍ¥¾¡¡£ÂçÁêËÐ¤ÎÈÖÉÕ¤Î¤è¤¦¤Ë½ÀÆ»¤Ï¡Ö¤É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¤«¡©¡×¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¼ÂÎÏËÜ°Ì¤Î¼Ò²ñ¤À¡£¤½¤ÎºÇ¾å°Ì¤Ë¤¢¤ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÄº¤¤ò¶Ë¤á¤¿µÈÅÄ¤È¡¢¹ñÂÎÍ¥¾¡¤ÎµÆÅÄ¤Ç¤Ï·î¤È¥¹¥Ã¥Ý¥ó¤Îº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶ËÃ¼¤ÊÏÃ¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤äÂíËÜ¡ÊÀ¿¡Ë¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëº¢¡¢ËÍ¤ÏÆüÂÎÂç¤Ç¡Ê²¼µéÀ¸¤Î»¨Ì³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡ËÁÝ½ü¤ä¥´¥ß¤ÎÊ¬ÊÌ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥´¥ßÈ¢¤Ë¤ÏÀèÇÚ¤¬ÅÇ¤¤¤¿¥²¥í¤È¤«¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤â¤¦ºÇ½é¤«¤éÊÌ¤Î¤È¤³¤í¤ÇÅÇ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤è¡Ù¤Èµã¤¸À¤ò¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×
µÆÅÄ¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤½¤³¤Î¤È¤³¤í¤ò¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë½ÀÆ»²È¤Î¤¹¤´¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà¤é¤Ï¤Þ¤ºÂè°ì¤ËÂÎÎÏ¤Î¥×¥í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°Û¾ï¤ÊÂÎÎÏ¤È±¿Æ°¿À·Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éµÈÅÄ¤µ¤ó¤¬¥ô¥¡¥ó¥À¥ì¥¤¡¦¥·¥¦¥Ð¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤Ã¤¿¤È¤¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø½ÀÆ»²È¤Ê¤Î¤ËÂÇ¤Á¹ç¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦É¾²Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢µÕ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÁÇ¼Á¤ò»ý¤Ã¤¿½ÀÆ»²È¤È²¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥¦¥Ð¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
µÈÅÄ¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ¤ÇÆ±¤¸¤¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¸Å²ìÌÉ§¤Ï¡¢ÆüÂÎÂç½ÀÆ»Éô¤ÇµÆÅÄ¤Î£´Ç¯ÀèÇÚ¤À¤¬¡¢°ìÅÙ¤â·Î¸Å¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±³Ê¤¬°ã¤Ã¤¿¤Î¤À¡£µÆÅÄ¤Ï¤¿¤À¸Å²ì¤ÎÎý½¬¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö·ÚÎÌµé¤Î¸Å²ì¤µ¤ó¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¥Ï¥ó¥Ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡Ö½ÀÆ»¤ÏÁê¼ê¤ÎÆ»°á¤ò°®¤ë¼ê¼ó¤Î»È¤¤Êý¤ËÈëÌ©¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸Å²ì¤µ¤ó¤ÎÄÏ¤ß¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÃ¯¤Ë¤â¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢½ÀÆ»°á¤òÃå¤¿½ÀÆ»¤Ç¤Î¶¯¤µ¤ÈÍç¤ÇÆ®¤¦Áí¹ç³ÊÆ®µ»¤Î¶¯¤µ¤Ï°ã¤¦¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡Ö¸Å²ì¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤ÏÍç¤¬¤µ¤Û¤ÉÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂíËÜ¤â¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸Å²ì¤µ¤ó´ó¤ê¡£µÈÅÄ¤µ¤ó¤È¾®Àî¤µ¤ó¤ÏÁí¹ç¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤ë¤Þ¤¿°ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
ÂíËÜ¤Ï¥·¥É¥Ë¡¼¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½ÀÆ»81Ôµé¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡£¤Î¤Á¤ËÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢2005Ç¯12·î31Æü³«ºÅ¤Î¡ØPRIDEÃËº×¤ê¡Ù¤ÇµÆÅÄ¤È·ãÆÍ¤·¤¿¤¬¡¢0-3¤ÎÈ½Äê¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Õ¤¿¤ê¤Î¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤òÇË¤Ã¤¿¤³¤È¤òµÆÅÄ¤Ï¤¤¤Þ¤Ç¤âÂç¤¤Ê·®¾Ï¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖµÈÅÄ¤µ¤ó¤ÈÂíËÜ¤ËÁÈ¤ßµ»¤Ç¾¡Éé¤·¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤ÏËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤À¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡£ÂÇ·â¤Ç¾¡¤Ä¤Î¤È¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ú¥±¥¿°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¾®ÀîÄ¾Ìé¤Î¶¯¤µ¡Û
ÂíËÜÀ¿¤ËÂ´ØÀáµ»¤ò»Å³Ý¤±¤ëµÆÅÄ
µÆÅÄ¤¬¼çºË¤¹¤ë¿·½É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Î¹çÆ±Îý½¬¤Ë¤â½ÀÆ»³¦¤ÎÄ¶ÂçÊª¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Åö»þ¡¢ÏÂ½Ñ·Å½®Ðò¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Â¼¾å°ìÀ®¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¡¢¾®ÀîÄ¾Ìé¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤Î¤È¤¤Î¾®Àî¤Î¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¶¯¤µ¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤¤¤Þ¤ÀÅÁÀâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿²µ»¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï½ÅÎÌµé¤Î¾®Àî¤¬²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¬¡¢¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Ô¤¬¤³¤È¤´¤È¤¯ÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£µÆÅÄ¤â¡ÖÍç¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ì¥Ù¥ë¤â¥»¥ó¥¹¤â°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤½¤Î¤È¤¾®Àî¤Ï½ÀÆ»°á¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µÆÅÄ¤¿¤Á¤ÎÎý½¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂ§¤ê¡¢¥°¥é¥Ã¥×¥ê¥ó¥°»ÅÍÍ¤ÎÉþÁõ¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¾®Àî¤ÏÍç¤Ç¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£½ÀÆ»»þÂå¤Î¾®Àî¤Î²¸»Õ¤òÃÎ¤ëµÆÅÄ¤Ï²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤ë¡£
¡ÖÌÀÂç¤Ëºä¸ýÀ¬Æó¤µ¤ó¤ÈÆ±´ü¤Î´Ø¾¡¼£¤È¤¤¤¦ÀèÀ¸¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤â¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£´ØÀèÀ¸¤«¤é¡ØÍç¤Ç¿²µ»¤ò¤ä¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éPRIDE¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÍç¤ÇÆ®¤¦¤³¤È¤ËÌÈ±Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¾®Àî¤Î¼ÂÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢2005Ç¯12·î31Æü¤Î¡ØPRIDEÃËº×¤ê¡Ù¤Ç¾®Àî¤¬µÈÅÄ¤ÈÆ®¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢µÆÅÄ¤Ï¾®ÀîÍÍø¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¤·¤¿¡£
¡ÖÅÓÃæ¤Ç¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦·ë²Ì(1R6Ê¬4ÉÃ¡¢ÏÓ¤Ò¤·¤®½½»ú¸Ç¤á¤ÇµÈÅÄ¤Î°ìËÜ¾¡¤Á)¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£µÈÅÄ¤µ¤ó¤ÎÄìÃÎ¤ì¤Ì¶¯¤µ¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡×
¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤È¤Ï¡¢µÈÅÄ¤¬»Å³Ý¤±¤¿¥¢¥ó¥¯¥ë¥Û¡¼¥ë¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾®Àî¤Îº¸Â¼ó¤¬¹üÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£ÀÞ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¾®Àî¤ÏÀï¤¤Â³¤±¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ÎÌó3Ç¯¸å¡¢¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤ËµÈÅÄ¤È¤Î°ìÀï¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Éñ¤¤¹þ¤à¤È¡¢µÆÅÄ¤Ï¡Ö¾®ÀîÄ¾Ìé¤òÇË¤Ã¤¿µÈÅÄ½¨É§¤È¼«Ê¬¤¬Æ®¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤Ö¤é¤»¤¿¡£
µÆÅÄ¤ÎÀ³Ê¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¸«¤¨¤Æ¼Â¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡£¼þ°Ï¤Î¿´ÇÛ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¡Ö¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Î¤È¤¤È°ì½ï¤Ç¤¹¤Í¡£ÀäÂÐÌµÍý¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ì¤Ð¤µ¤ì¤ë¤Û¤ÉÇ³¤¨¤ëÀ¼Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ÊÈù¾Ð¡Ë¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ÆÀÂÎ¤Î¤·¤ì¤Ê¤¤¼«¿®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¾¡¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤Êº¬µò¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤ºÀäÂÐ¥Ñ¥¹¥¬¡¼¥É¤µ¤ì¤Ê¤¤¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éµÈÅÄ¤µ¤ó¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢Â´ØÀá¤òÁÀ¤¦¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ì¤Ð¾å¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
½ÀÆ»²È»þÂå¤ÎµÈÅÄ¤¬ÀäÂÐ²¦¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢Áí¹ç³ÊÆ®µ»¤Ç¤ÏµÕ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¡£
¡ÖµÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¿²µ»¤Ç²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¿¤Ö¤ó¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¿²µ»¤Ç²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¼å¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤½¤Î°ìÊý¤ÇºÇ°¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤âÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡ÖµÈÅÄ¤µ¤ó¤ËÅê¤²¤é¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥±¥µ¸Ç¤á¤ÇÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£½ÀÆ»¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¥±¥µ¤Î¶²¤í¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Åê¤²¤é¤ì¤ëÁ°¤Ë°ú¤¹þ¤à¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤¤¤¶»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»î¹ç¤Ï¤Û¤ÜµÆÅÄ¤Î»×ÏÇÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£1RÃæÈ×¤Ë¿²µ»¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏµÆÅÄ¤Î¤Û¤¦¤À¤Ã¤¿¡£²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2R¡£¼«¤é°ú¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆµÈÅÄ¤ò¿²µ»¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¡£Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¥Ñ¥¦¥ó¥É¤òÁÀ¤¦µÈÅÄ¤Ë¥Ò¡¼¥ë¥Û¡¼¥ë¥É¤ä¥¢¥¥ì¥¹ç§¸Ç¤á¤ò»Å³Ý¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âµÆÅÄ¤Ï²¼¤«¤éÅ°Äì¤·¤ÆµÈÅÄ¤ÎÂ´ØÀá¤òÁÀ¤¤Â³¤±¤Æ»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¡¢¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤¤¡¢µÈÅÄ¤Ë¥Ñ¥¦¥ó¥É¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¥¹¥³¥¢¤Ï2-1¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µÈÅÄ¤ËÉ¼¤òÆþ¤ì¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢µÆÅÄ¤Î´°¾¡¤Ë¸«¤¨¤¿¡£ºÇÂç¤Î¾¡°ø¤ò¿Ö¤¯¤È¡¢µÆÅÄ¤Ï¡ÖÈùÌ¯¤ËÂ´ØÀáµ»¤òº®¤¼¤¿¤«¤é¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡ÖÀµÆ»²ñ´Û¤ÇËÜ´Ö¡ÊÁï¡Ë¤µ¤ó¤ËÂ´Ø¤ò¤ä¤é¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Â´Ø¤òËÉ¤°¤³¤È¤ÏÆÀ°Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢½ÀÆ»¤Ë¤ÏÂ´Ø¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ØÂ´Ø¤ò¤È¤ë¤¾¡Ù¤È¸«¤»¤«¤±¡¢¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
µÆÅÄ¤ÏÂíËÜÀï¤âµÈÅÄÀï¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸ºîÀï¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖµÈÅÄ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÂíËÜ¤â°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
à¿²µ»À¤³¦°ìá¤Î¾Î¹æ¤Ï°ËÃ£¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ë¡¼¥ë¤¬°ã¤¨¤Ð¡¢¶¯¤µ¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤â°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£µÆÅÄÀï¸å¡¢µÈÅÄ¤ÏÁí¹ç³ÊÆ®²È¤È¤·¤Æ¤Î°úÂà¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¡üµÆÅÄÁáÉÄ¡Ê¤¤¯¤¿¡¦¤µ¤Ê¤¨¡Ë¡¡
1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è½Ð¿È¡£GRABAKA¼çºË¡£¡Ö¥¶¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦J¡×¤ò96Ç¯¡¢97Ç¯¤ÈÏ¢ÇÆ¤·¡¢¥ê¥ó¥°¥¹¡¢PRIDE¡¢¥Ñ¥ó¥¯¥é¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£2001Ç¯¤Ë¥¢¥Ö¥À¥Ó¡¦¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È88kgÌ¤Ëþµé¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤ÎÍ¥¾¡¡£Áí¹ç³ÊÆ®µ»ÀïÀÓ31¾¡9ÇÔ3Ê¬1Ìµ¸ú»î¹ç¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÉÛ»Ü¹Ý¼£¡¡»£±Æ¡¿Ä¹Èø íì