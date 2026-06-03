¡Ô²ÈÄÂ5Ëü±ß¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç2¿ÍÊë¤é¤·¡Õ¡Ö»àË´¤·¤¿Â©»Ò¤Î²£¤Ç¶Ä¸þ¤±¤ËÅÝ¤ì¡Ä¡×ºÊ¤È»àÊÌ¤Ç¤Ò¤È¤êÂ©»Ò¤ò¹Ê»¦¡ÄµÈ°ËÉÒÉ§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê66¡Ë»ö·ï¸å¤Î¡ÈÉÔ²Ä²ò¤ÊÍÍ»Ò¡É
¡¡¾®³Ø6Ç¯À¸¤ÎÂ©»Ò¡¢µÈ°ËÂçÀ»¤µ¤ó¡Ê11¡Ë¤ò»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÀéÍÕ¸©·Ù¤Ï5·î30Æü¡¢À®ÅÄ»ÔÊÂÌÚÄ®¤Ë½»¤àÌµ¿¦¡¦µÈ°ËÉÒÉ§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê66¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£10Ç¯Á°¤Ë¼ÂÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢2¿Í¤¤ê¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¿Æ»Ò¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¨¡¨¡¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÍÆµ¿¼Ô¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃÛ30Ç¯¡¦2DK¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¢Â©»Ò¤ò¸å¤í¤Ë¾è¤»¤ÆÁ÷¤ê·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê
¡¡À®ÅÄ·Ù»¡½ð¤Î²¬ËÜ½Å½ÕÉû½ðÄ¹¤¬»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö5·î29Æü¤Î11»þ50Ê¬¤´¤í¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃË»ù¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®³Ø¹»¤Î¹»Ä¹¤«¤é¡Ø27Æü¤òºÇ¸å¤ËÅÐ¹»¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¸áÁ°Ãæ¤Ë¼«Âð¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¬Ã¯¤ÎÈ¿±þ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÀ®ÅÄ·Ù»¡½ð¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡´±¤¬¼«Âð¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¸¼´Ø¤ÈÁë¤¬»Ü¾û¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¤â±þÅú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡15»þ53Ê¬¡¢¹ç¸°¤òÍÑ°Õ¤·¤ÆÉô²°¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿2Ëç¤ÎÉÛÃÄ¤Î¾å¤ËÈïµ¿¼Ô¤ÈÈï³²¼Ô¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¡£µÈ°ËÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ì®¤Ï¤¢¤ë¤¬¼õ¤±Åú¤¨¤Ç¤¤º¡¢»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤â³°½ý¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¤¹¤Ç¤Ë»àË´¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¸©·Ù¤ÏÂà±¡¤òÂÔ¤Ã¤ÆÃË¤òÂáÊá¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¾Íè¤òÈá´Ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Â©»Ò¤ò¤Ò¤È¤ê»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢ÌµÍý¿´Ãæ¤òÆ÷¤ï¤»¤ë¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£²¬ËÜÉû½ðÄ¹¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¸½¾õ¡¢ÎýÃº¤äÉþÌô¤Ë¤è¤ë¼«»¦¤ò¿Þ¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ï³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£È¯¸«»þ¤Ë°Õ¼±¤¬¤â¤¦Û°¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼õ¤±Åú¤¨¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ±þÅú¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÏÈ½Á³¤È¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡¶¡½Ò¤É¤ª¤ê¹Ê»¦¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¼ó¤Ë²¿¤é¤«¤Î°µº¯¤äÊÑ¿§²Õ½ê¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ËÜ¿Í¤Ï¼ê¤Ç¼ó¤ò¹Ê¤á¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈÈ¹ÔÍÑ¶ñ¤ò»È¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Ê¤É¤â´Þ¤á¡¢»ÊË¡²òË¶¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤Â¿³ÑÅª¤ËÁÜºº¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡×
¡¡Æ±»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èï³²¼Ô¤Î¼ÂÊì¤Ï2016Ç¯¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½»Ì±É¼¾å¤Ç¤â2¿ÍÀ¤ÂÓ¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÍÆµ¿¼Ô¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢µþÀ®ËÜÀþ¡Ö¸øÄÅ¤ÎÅÎ±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ25Ê¬¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ë¡¢ÃÛ¤ª¤è¤½30Ç¯¤ÎÄÂÂß¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î1³¬¤À¡£Êª·ï¾Ò²ð¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ò»²¾È¤¹¤ë¤È¡¢´Ö¼è¤ê¤Ï2DK¤Ç²ÈÄÂ¤Ï5Ëü±ß¤Û¤É¤À¡£
¡¡Æ±¤¸¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î½»Ì±¤¬¿Æ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¡£
¡ÖºÇ¶á¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤«¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢»ö·ï¤Ë¤âµ¤¤Å¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤ÏÂ©»Ò¤µ¤ó¤ò¤È¤Æ¤â¿´ÇÛ¤·¡¢µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½»Ì±¤¬¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ö·ïÄ¾Á°¤Þ¤ÇÉã¿Æ¤¬Â©»Ò¤ò°Æ¤¸¡¢À¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤À¡£¿Æ»Ò¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¾ðÊó¡¦¥¿¥ì¥³¥ß¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¤Þ¤¿¤Ï¡¢²¼µ¤Î¡Ö¸ø¼°X¡×¤ÎDM¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://www.news-postseven.com/information
X¤ÎDM¤Ï@news_postseven¤Þ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡ª