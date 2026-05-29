“りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一、寝ころび「気持ちいい！」新ショット 「エアウィーヴ」新CM出演へ
ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得し、“りくりゅうペア”の愛称でも親しまれる三浦璃来＆木原龍一が、エアウィーヴの新CMに出演する。インタビューがきょう29日、同社公式ホームページとYouTubeで公開された。新CMは6月20日より、放映開始予定。
【画像】ベッドにごろり、リラックスモードの三浦璃来＆木原龍一
Specialインタビューでは、現役引退後の現在の心境や、これまでの7年間にわたるペア競技人生を振り返って感じることについて語った。「エアウィーヴ ベッドマットレス S4.0」に腰掛けながら、終始リラックスした雰囲気の中で収録は進行。競技に向き合い続けてきた日々の中で感じた想いや、互いに支え合ってきたエピソードなど、ここでしか聞くことのできない率直な言葉が収められている。また、時折のぞかせる自然体の表情や、競技中とは異なる2人の新たな一面も垣間見ることができる。
引退会見の翌日に実施された撮影にも関わらず、疲れを感じさせることなく、和気あいあいとした雰囲気の中で行われた。
新CMは、2人へのインタビューを切り取り構成。インタビュー形式だからこそ引き出された、自然体の言葉や表情が印象的なCMに。最後のシーンでは、2人がベッドマットレスに寝ころびながら「気持ちいい！」と一言。エアウィーヴならではの寝心地の良さとリラックス感を表現した。全6本のCMとして展開予定で、6月19日より公式ホームページにて公開される。
同社は2人のCM起用について、「世界の第一線で戦い続ける中で、日々のコンディショニングと身体づくりを徹底してきました。パフォーマンスを最大限に発揮するために睡眠の質を重視し、三浦さんは北京2022冬季オリンピックの頃から、木原さんは2010年の高校時代から、長年にわたりエアウィーヴの寝具を愛用。さらに、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックの期間中にも現地でエアウィーヴを使用し、帰国後も継続して使用されています。」などと説明。「常に新たな舞台へ挑み続けるお二人の姿勢は、日本発のブランドとして国内外で挑戦を続けてきたエアウィーヴの歩みとも重なり、今回のスポンサー契約に至りました」と説明した。
■インタビュー公開スケジュール
5月29日（金）「あの時」篇
6月5日（金）「ふたり」篇
6月12日（金）「コンディション」篇
6月19日（金）「これから」篇
■新CM
「りくりゅう×エアウィーヴ」篇
「りくりゅう サポート」篇
「りくりゅう 二人で乗り越えた」篇
「りくりゅう ペアスケート」篇
「りくりゅう すべての涙」篇
「りくりゅう コンディショニング」篇
【画像】ベッドにごろり、リラックスモードの三浦璃来＆木原龍一
Specialインタビューでは、現役引退後の現在の心境や、これまでの7年間にわたるペア競技人生を振り返って感じることについて語った。「エアウィーヴ ベッドマットレス S4.0」に腰掛けながら、終始リラックスした雰囲気の中で収録は進行。競技に向き合い続けてきた日々の中で感じた想いや、互いに支え合ってきたエピソードなど、ここでしか聞くことのできない率直な言葉が収められている。また、時折のぞかせる自然体の表情や、競技中とは異なる2人の新たな一面も垣間見ることができる。
新CMは、2人へのインタビューを切り取り構成。インタビュー形式だからこそ引き出された、自然体の言葉や表情が印象的なCMに。最後のシーンでは、2人がベッドマットレスに寝ころびながら「気持ちいい！」と一言。エアウィーヴならではの寝心地の良さとリラックス感を表現した。全6本のCMとして展開予定で、6月19日より公式ホームページにて公開される。
同社は2人のCM起用について、「世界の第一線で戦い続ける中で、日々のコンディショニングと身体づくりを徹底してきました。パフォーマンスを最大限に発揮するために睡眠の質を重視し、三浦さんは北京2022冬季オリンピックの頃から、木原さんは2010年の高校時代から、長年にわたりエアウィーヴの寝具を愛用。さらに、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックの期間中にも現地でエアウィーヴを使用し、帰国後も継続して使用されています。」などと説明。「常に新たな舞台へ挑み続けるお二人の姿勢は、日本発のブランドとして国内外で挑戦を続けてきたエアウィーヴの歩みとも重なり、今回のスポンサー契約に至りました」と説明した。
■インタビュー公開スケジュール
5月29日（金）「あの時」篇
6月5日（金）「ふたり」篇
6月12日（金）「コンディション」篇
6月19日（金）「これから」篇
■新CM
「りくりゅう×エアウィーヴ」篇
「りくりゅう サポート」篇
「りくりゅう 二人で乗り越えた」篇
「りくりゅう ペアスケート」篇
「りくりゅう すべての涙」篇
「りくりゅう コンディショニング」篇