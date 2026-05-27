セリアのかわいくて便利な“猫モチーフ”のキッチングッズを紹介します。教えてくれたのは、プチプラグッズ好きのESSEonlineライター、高木沙織さん。キッチン用のスポンジから卵の穴あけ器まで、安くて実用性抜群のアイテムを4つ厳選して教えてもらいました。

キッチンループスポンジ：かわいくて使い勝手も優秀

まずは、1日に何回も使う消耗品・食器洗い用のスポンジ。

【写真】お皿洗いが楽しくなる？ねこ型キッチンスポンジ

「ループスポンジねこ」は、猫の顔型をしたスポンジです。茶トラとキジトラの2タイプがあり、ピンと立った耳やキュートな表情で、使うのがもったいないほどのかわいさ…。しかし、使い勝手も優秀です！

表面の少しかためのループフィルムが、お鍋のこびりつき汚れや、お弁当箱のギトギトした油汚れをすっきり落としてくれます。

お顔をギュッと握るたび、少し申し訳ない気持ちになりますが、手にしっくりなじむサイズで使いやすいです。つり下げヒモつきで、サッと水きりできるのもうれしいポイント。

1つ110円なので、茶トラとキジトラを並べてシンクに置くのもおすすめ。キッチンが一気に癒し空間になります。

たまごの穴あけ器：きれいなゆで卵が完成

ゆで卵をつくるとき、殻が白身にくっついてボロボロになってしまうことはありませんか？

私は、スプーンの背で卵をコンコンと叩いてからゆでているのですが、思った以上にひび割れして白身が飛び出してしまうことも…。そんなプチストレスを解消してくれるのが、「ゆでたまご穴あけ器 ネコ」です。

使い方は、とても簡単。生卵を上にのせて軽く押しつけるだけ。プチッと小さな穴があいて、これだけでひび割れを防ぎつつ、きれいなゆで卵が完成します！

コロンとした愛らしいフォルムの猫ちゃんは、裏面のマグネットで冷蔵庫にペタリ。

つかわないときはダイヤル操作でロックできる安全設計になっていて、針が出る部分をしっかり隠せるから安心です。

卵はまとめてゆでると、穴あけもカラむきもちょっと面倒。そんなプチストレスを110円で減らしてくれるアイテムです。

袋とじクリップ：乾物の袋をとめるのに便利

次にご紹介するのは、食べかけのお菓子や開封した乾物の袋をとめるのに便利な「袋とじクリップ4P」。

110円で、犬と猫のデザイン違いのクリップが4本入っています。

デザインは犬が2本、猫は白猫とハチワレ猫が1本ずつ。片手で猫の顔部分を持ち、もう片方の手で反対側のクリップの根元を押さえたら、軽くしならせるだけで簡単に開くことができます。

袋をパチンと挟めば、かわいい動物たちが中身をキープ。汚れたら洗えるので清潔に使えるし、輪ゴムのように絡まないから、忙しいときも手軽で助かります。

使うたび先端のハチワレ猫と目が合って、思わず笑顔になります。

シリコーンコードバンド：簡単にコードがまとまる

炊飯器に電気ケトル、ミキサーなど、キッチンっていろいろな調理家電のコードでグチャグチャになりがちですよね。見た目が気になるだけでなく、掃除のときに邪魔になってちょっとしたストレスを感じることも…。

そんな配線問題をスマートに、そしてかわいく解決してくれるのが、「シリコーンコードバンドねこ型」。グレーと黒の2本入りです。

やわらかいシリコーンゴム製でびよーんと伸びるため、少し太めのコードもひとまとめにできます。くるっと巻きつけて、丸い出っ張りを穴にとおすだけなので、使い方も簡単。

束ねたコードにちょこんとしがみつく猫のシルエットが愛らしく、出しっぱなしになりがちなコード周りをすっきり＆かわいく整えてくれます。

片側の端にはフック穴もついているので、つり下げて収納したいときにも便利。キッチンだけでなく、スマホの充電器やドライヤーのコード整理にも活躍してくれますよ。

以上、毎日の家事のプチストレスを解消してくれるアイデアが詰まった4品でした。こんなにかわいい猫たちがキッチンにいてくれるなら、面倒な調理や片付けもちょっと楽しい時間に変わりますよね。気になった人は、店舗をチェックしてみてください。

※ 紹介した商品は、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、すでに販売終了している可能性もありますので、ご了承ください