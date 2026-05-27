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脳科学者が提唱する「だるまさんがころんだ法」細切れ時間の工夫

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「細切れの時間を活かそう。」と題した動画を公開した。忙しい現代人に向けて、スキマ時間を有効活用するための独自の工夫を提言している。



冒頭で茂木氏は、最近スキマ時間に走ったり仕事を進めたりしていると明かし、自身の手法を「だるまさんがころんだ」に例えて解説した。「『だるまさんがころんだ』って言ってる間に歩く」「それで少しでも近づく」と述べ、たとえ20秒程度の短い時間であっても、空いた時間を利用して少しずつ作業を進めることがゴールへの近道であると説明した。



まとまった時間が取れるのが理想としつつも、「みんなすごい忙しい」と現代の状況を指摘。細切れの時間であっても繋げていくことで、仕事の大きなきっかけになると語った。その上で、「細切れの時間は疎かにしてはいけない」「ちゃんと活かさないと、本当の意味で楽しいことはできない」と断言し、時間の価値を強調している。



最後に、やることが多い現代人に向けて「現代人はやってられないのよ」と寄り添い、「細切れの時間を『だるまさんがころんだ法』でぜひ活かしてください」と力強く呼びかけた。