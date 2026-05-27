この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「細切れの時間を活かそう。」と題した動画を公開した。忙しい現代人に向けて、スキマ時間を有効活用するための独自の工夫を提言している。

冒頭で茂木氏は、最近スキマ時間に走ったり仕事を進めたりしていると明かし、自身の手法を「だるまさんがころんだ」に例えて解説した。「『だるまさんがころんだ』って言ってる間に歩く」「それで少しでも近づく」と述べ、たとえ20秒程度の短い時間であっても、空いた時間を利用して少しずつ作業を進めることがゴールへの近道であると説明した。

まとまった時間が取れるのが理想としつつも、「みんなすごい忙しい」と現代の状況を指摘。細切れの時間であっても繋げていくことで、仕事の大きなきっかけになると語った。その上で、「細切れの時間は疎かにしてはいけない」「ちゃんと活かさないと、本当の意味で楽しいことはできない」と断言し、時間の価値を強調している。

最後に、やることが多い現代人に向けて「現代人はやってられないのよ」と寄り添い、「細切れの時間を『だるまさんがころんだ法』でぜひ活かしてください」と力強く呼びかけた。

YouTubeの動画内容

00:00

スキマ時間は「だるまさんがころんだ」
54:00

まとまった時間が取れない現代人へ
01:27:00

細切れの時間を活かさないと「楽しいことはできない」
01:57:00

「だるまさんがころんだ法」の提言

関連記事

茂木健一郎「お互いに新鮮だなと思うのが学び合い」シカゴから語る文化の違いと気づき

茂木健一郎「お互いに新鮮だなと思うのが学び合い」シカゴから語る文化の違いと気づき

 茂木健一郎「生きがいとは外からの評価ではない」自分らしく生きるための哲学

茂木健一郎「生きがいとは外からの評価ではない」自分らしく生きるための哲学

 茂木健一郎「生きている理由が分からないからこそ感動的」生命の謎が持つ本質を断言

茂木健一郎「生きている理由が分からないからこそ感動的」生命の謎が持つ本質を断言
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

茂木健一郎の脳の教養チャンネル_icon

茂木健一郎の脳の教養チャンネル

YouTube チャンネル登録者数 11.20万人 7886 本の動画
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。
youtube.com/channel/UCIvVJaNmUFJ8MKpyBfgslCg YouTube