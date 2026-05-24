過酷な外の世界を生き抜いてきたボス猫。保護されたその後の展開が注目を集めています。話題の動画の再生回数は20万回を超え「この結末は本当に嬉しいですね！里親様にも感謝ですよね！」「本当に親子なのかもしれないくらい、愛を感じますね」「涙が出ました……幸せになってよかったね」といったコメントが集まっています。

【動画：外で頑張り続けた『傷だらけのボス猫』が保護されて…涙あふれる『物語の結末』に感動】

ボス猫の保護

YouTubeアカウント「はーちゃんねる【保護猫と暮らす家】」に投稿されたのは、過酷な外の世界を生き抜いてきたボス猫のお話です。

投稿者さんの庭に姿を見せていたボス猫の「ぱつお」くん。外での生活は過酷で大けがを負うこともあり、投稿者さんは「これ以上お外で頑張らなくていいんだよ」とついに保護したそうです。

しかし、動物病院で猫白血病陽性が判明。ボス猫として生きてきた代償とも言える事実に、投稿者さんは頭の中が真っ白になってしまったといいます。

一緒に暮らしたいものの、先住猫への感染予防には隔離が必要でした。

そのストレスで白血病を発症することを恐れた投稿者さんは、ぱつおくんの幸せを第一に考えて、里親さんを探す決断をしたそうです。そして、里親が決まるまでの間は、保護猫シェルターに預かってもらうことにしたのだといいます。

里親さんとの出会い

それからしばらくして、嬉しいことに里親さんが見つかったそうです。

そのご家庭は、投稿者さんの両親が保護・譲渡した猫「ゆめこ」ちゃんのおうちでした。ゆめこちゃんも同じく白血病陽性で、なんと2匹は親子の可能性もあるのだそう。他にも白血病陽性の先住猫がいるという、まさに奇跡のような環境だったといいます。

新しい幸せな生活

その後のぱつおくんは、里親さんにも甘え、ゆめこちゃんに毛づくろいをするほど仲良くなったそうです。ゆめこちゃんとじゃれ合って噛まれても決して怒らない姿は、まるで本当の「親子」を見ているかのようです。

過酷な野良猫生活を生き抜いたぱつおくんが、最高の家族に出会えて本当に良かったと感じます。こうして、たくさんの人の愛に包まれながら、ぱつおくんの新しい幸せな生活が始まったのでした。

動画には「甘えられる相手ができて本当によかった…これからの猫生が生涯幸せでありますよう祈っています」「こんな奇跡があるなんて、良かったね！苦労した分幸せになってね」「幸せそうな顔をしてるぱつお、ゆめこに涙が出ました」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「はーちゃんねる【保護猫と暮らす家】」では、投稿者さんの愛猫たちの日常や、保護猫活動の様子などが投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「はーちゃんねる【保護猫と暮らす家】」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。