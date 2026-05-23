生成AIを使って、自身の声を無断で模倣した動画が投稿されたとして、人気声優の津田健次郎さんが動画共有アプリ「TikTok」の運営会社に対し動画の削除を求めて、提訴していたことがわかりました。

提訴したのはアニメ「呪術廻戦」の七海建人役の声優や、俳優として活躍する津田健次郎さんです。

訴状によりますと、2024年7月から去年9月の間、「TikTok」で氏名不詳のアカウントから生成AIを使って津田さんの声を無断で模倣したナレーション付きの動画が180本以上公開されたということです。

津田さん側は、投稿者が津田さんの声を模倣したナレーションで閲覧者を集めており、著名人が自身の経済的価値を独占的に利用できる「パブリシティー権」を侵害しているなどと主張し、「TikTok」の運営会社に動画の削除を求めて、去年11月に東京地裁に提訴したということです。

津田さんの代理人弁護士によりますと、「TikTok」側は、動画のナレーションは「普遍的な男性の声」であり、声自体により閲覧者を集めているわけではないなどと反論し、訴えを退けるよう求めているということです。