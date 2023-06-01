きょう14日のトップニュースはこちらのランキングです。1位が山鹿市鹿北、4位が甲佐…何のランキングでしょうか。



きょうの全国の最高気温ランキングです。全国トップとなったのが山鹿市鹿北では31.6度です。このほか、甲佐町や熊本市など5つの地点がトップ10に入りました。



ことし初めての真夏日となった熊本県内。あす15日も真夏日となる予想で、熱中症への注意が必要です。



■永島由菜キャスターリポート

「午後3時すぎの熊本市中央区です。強い日差しが照りつけ、時折吹く風も生ぬるく感じます。手元の温度計も33.2度、暑いです」



熊本市はきょう最高気温30.3℃を観測、ことし初めての真夏日となりました。



■孫連れの女性「ムシムシはしていないけれど暑いですよね」

■ 孫「暑いです」

「昼遊ぶときはお風呂で水あそびをさせるくらい」

■中学生 Qいつから半袖？「4月くらいから、だいぶ前から」

■女性「夏が早いですよね。扇風機だけ(つけている)」



きょう、全国で最も気温が高かったのは山鹿市鹿北町。31.6度を観測しました。このほかにも甲佐町で30.5度など5つの地点で真夏日を観測。全国トップ10に入りました。

そんな暑さの中、熊本市の幼稚園では、園児がヒツジの毛刈りを体験。暑さを考慮し日陰で行われました。





園児はちょっぴり怖がりながらも一生懸命、刈り取っていました。



■園児「フワフワだった。楽しかった」



■園児「気持ちかった。涼しそうだった」

園では、暑さ対策として、給水タイムを取り、きちんと水分を取れているか確認しているということです。



あすも真夏日となる予報の県内。熱中症への注意が必要です。



改めて熱中症対策です。熱中症警戒アラートの発表時には外出をなるべく控えましょう。そのうえでこまめな水分補給、外出時には日陰などでのこまめな休憩、日傘の利用、帽子の着用を心がけましょう。