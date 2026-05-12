しかも、そのジャンプする姿にビックリ。両手をいっぱいに広げて飛ぶ姿は、まさにムササビのよう。つむちゃんの突撃を見事な「ムササビジャンプ」でかわしたのでした。猫界のオリンピックで上位を狙えそうなほど、見事な運動神経ですね！

勝者はどっちだ！？

見事なジャンプで避けたぽむくんですが、着地のときにまさかのアクシデントが起きたそう。床に落ちる時につむちゃんとぶつかってしまい、逆に驚かせた側のつむちゃんがビックリ！そのまま大慌てで逃げていったそうです。

まさかの結末でバトルを終えたつむちゃん＆ぽむくん。飼い主さんいわく、2匹は日々よくバトルしているようで、この日もそのうちの1つだったそうです。これからも続いていくであろう2匹のバトルから、ますます目が離せません！

ムササビのような姿を見せたぽむくんには「いつも笑わせてもらってます」「飛び方がバンジージャンプなのよ」といったコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「つむぽむ｜Ragdoll siblings」では、ついついクスッと笑ってしまうつむちゃん・ぽむくんの可愛くて微笑ましい姿が投稿されています。

つむちゃん、ぽむくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「つむぽむ｜Ragdoll siblings」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。