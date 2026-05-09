知らない人は損をする…「楽天ポイント」を効率よく貯める方法
ポイ活芸人の井上ポイントです。2006年頃からポイ活にハマり、徐々に年間獲得ポイント数を増やしてきました。普段の生活で役立つ情報を毎週お届けしています。
◆「楽天ポイント」を効率良く貯める方法
共通ポイントの中でも、利用者が特に多いのが楽天ポイントです。実際、各種アンケートの「貯めているポイントランキング」でも、楽天ポイントは常に上位にランクインしています。
そこで今回は、楽天ポイントをよりお得に貯められる注目キャンペーンを紹介します。
まずは「楽天ポイント20倍還元キャンペーン」についてです。楽天モバイルを契約している方限定のキャンペーンで、対象店舗で楽天ポイントカードを提示してお会計すると通常の20倍還元となります。
キャンペーン期間は6月30日（火）23時59分まで。今から楽天モバイルを契約してもキャンペーンに参加できます。
エントリー必須のキャンペーンですが、期間中にエントリーを済ませれば買い物のあとでも問題ありません。しかし、エントリー忘れでポイント還元されないのはもったいないので、早めにエントリーを済ませてしまいましょう。キャンペーンページからワンクリックで終わります。
還元上限は1,000ポイントで、付与されるのは期間限定ポイントです。8月末頃付与予定なので、付与されたらすぐに利用するのがいいと思います。
対象店舗は日高屋やサンマルクカフェ、エディオンなどです。たとえば日高屋だと100円（税込）につき1ポイント還元なので、キャンペーンを利用すると20％還元ということになります。
◆ポイント二重取りも可能
なお、決済手段は問われないので、各店舗で利用できるキャッシュレス決済で支払えば、そのポイントももらえてさらにお得です。
対象店舗には、ツルハドラッグやドラッグセイムスなどのドラッグストアも含まれています。そのため、この機会に日用品や食料品をまとめ買いするのもおすすめです。
僕自身も、セイムスで配布予定の15％OFFクーポンを利用し、20倍還元キャンペーンと組み合わせて米を購入しようと考えています。
◆タリーズではポイント2倍キャンペーンも
楽天モバイルを契約していなくても参加できるキャンペーンもあります。タリーズでは楽天ポイントカードを提示してお会計すると「通常の2倍還元となるキャンペーン」が開催中です。
キャンペーン期間は5月31日（日）23時59分まで。
また、タリーズ公式アプリで楽天IDを連携し、モバイルオーダーを利用すると、楽天ポイントが5倍還元されます。通常は200円（税込）につき1ポイント還元ですが、キャンペーンを活用することで実質2.5％還元になります。
モバイルオーダーはレジに並ぶ必要がないうえ、店頭で通常購入するよりもポイント還元率が高いため、お得に利用できるサービスといえるでしょう。
◆ガストやバーミヤンでも楽天ポイント還元率アップ
すかいらーくグループでも、楽天ポイントカードを提示すると2倍還元キャンペーンが開催されています。キャンペーン期間は5月31日（日）23時59分まで。
通常200円（税込）につき1ポイント還元なので、キャンペーン利用で1％還元となります。すかいらーくグループではOliveのスマホのタッチ決済で支払うと8％還元なので、よりお得です。
なお、タリーズ・すかいらーくグループ、どちらのキャンペーンもそれぞれエントリーが必要です。ワンクリックで簡単にエントリーできます。僕はよく子どもを連れてガストやバーミヤンで食事をするので、早速エントリーを済ませました。
◆ガソリン給油でも楽天ポイントが大量還元に
さらに、ガソリン給油でも楽天ポイントのお得なキャンペーンが実施されています。
◆「楽天ポイント」を効率良く貯める方法
共通ポイントの中でも、利用者が特に多いのが楽天ポイントです。実際、各種アンケートの「貯めているポイントランキング」でも、楽天ポイントは常に上位にランクインしています。
そこで今回は、楽天ポイントをよりお得に貯められる注目キャンペーンを紹介します。
キャンペーン期間は6月30日（火）23時59分まで。今から楽天モバイルを契約してもキャンペーンに参加できます。
エントリー必須のキャンペーンですが、期間中にエントリーを済ませれば買い物のあとでも問題ありません。しかし、エントリー忘れでポイント還元されないのはもったいないので、早めにエントリーを済ませてしまいましょう。キャンペーンページからワンクリックで終わります。
還元上限は1,000ポイントで、付与されるのは期間限定ポイントです。8月末頃付与予定なので、付与されたらすぐに利用するのがいいと思います。
対象店舗は日高屋やサンマルクカフェ、エディオンなどです。たとえば日高屋だと100円（税込）につき1ポイント還元なので、キャンペーンを利用すると20％還元ということになります。
◆ポイント二重取りも可能
なお、決済手段は問われないので、各店舗で利用できるキャッシュレス決済で支払えば、そのポイントももらえてさらにお得です。
対象店舗には、ツルハドラッグやドラッグセイムスなどのドラッグストアも含まれています。そのため、この機会に日用品や食料品をまとめ買いするのもおすすめです。
僕自身も、セイムスで配布予定の15％OFFクーポンを利用し、20倍還元キャンペーンと組み合わせて米を購入しようと考えています。
◆タリーズではポイント2倍キャンペーンも
楽天モバイルを契約していなくても参加できるキャンペーンもあります。タリーズでは楽天ポイントカードを提示してお会計すると「通常の2倍還元となるキャンペーン」が開催中です。
キャンペーン期間は5月31日（日）23時59分まで。
また、タリーズ公式アプリで楽天IDを連携し、モバイルオーダーを利用すると、楽天ポイントが5倍還元されます。通常は200円（税込）につき1ポイント還元ですが、キャンペーンを活用することで実質2.5％還元になります。
モバイルオーダーはレジに並ぶ必要がないうえ、店頭で通常購入するよりもポイント還元率が高いため、お得に利用できるサービスといえるでしょう。
◆ガストやバーミヤンでも楽天ポイント還元率アップ
すかいらーくグループでも、楽天ポイントカードを提示すると2倍還元キャンペーンが開催されています。キャンペーン期間は5月31日（日）23時59分まで。
通常200円（税込）につき1ポイント還元なので、キャンペーン利用で1％還元となります。すかいらーくグループではOliveのスマホのタッチ決済で支払うと8％還元なので、よりお得です。
なお、タリーズ・すかいらーくグループ、どちらのキャンペーンもそれぞれエントリーが必要です。ワンクリックで簡単にエントリーできます。僕はよく子どもを連れてガストやバーミヤンで食事をするので、早速エントリーを済ませました。
◆ガソリン給油でも楽天ポイントが大量還元に
さらに、ガソリン給油でも楽天ポイントのお得なキャンペーンが実施されています。