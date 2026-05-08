西武が「アオフェスユニホーム2026」を発表

西武は7日、7月31日から8月26日まで開催する新しい夏の大型イベント「アオフェス2026」で選手らが着用する「アオフェスユニホーム2026」を発表した。こだわり抜いたデザインでファンにも「超いいじゃん」と好評だ。

デザインのコンセプトは「ブルーモーメント」。アオフェスを開催する夏のナイターゲーム、夏の青空と夕日が織りなす所沢の空を、3色の青のグラデーションでイメージしている。

今回開催される「アオフェス2026」は、所沢市をはじめとした地域、西武線沿線を巻き込んで創り上げる大型イベント。「夏の埼玉をライオンズの青に染める」をコンセプトに、地域と共にさまざまな取り組みが予定されている。期間中は、所沢市役所で職員約2000人、市内の商店街でも約100店舗の従業員がユニホームを着用する。

8月1日のオリックス戦、東京ドームで開催する8月18日のオリックス戦では、一部の座席をのぞく来場者にユニホームを配布する。ファンも「初期ビジターユニをアレンジしたようなスカイブルー」「爽やかでカッコいい」「ええやん！」「最高すぎて鳥肌立った！」「即刻ポチった」「至高すぎる」「シンプルながら爽やかな青だ」と反響を呼んでいた。（Full-Count編集部）