「光のような速さ」19歳の日本代表MF、欧州名門の“補強候補”として現地報道！ブンデス、プレミアのクラブも関心か「他を探すべきではない」
スコットランドの名門セルティックは近年、日本人選手を次々に獲得し、黄金期の基盤としてきた。
アンジェ・ポステコグルーを招へいして以降、古橋亨梧、前田大然、旗手怜央といった選手たちが、セルティックの中心として活躍してきたのは周知のとおりだ。
一方で、インパクトを与えるに至らなかった選手たちも少なくない。井手口陽介や小林友希、岩田智輝らは大きな印象を残すことなく移籍。昨夏加入した稲村隼翔は今シーズン途中で日本に帰国した。山田新も冬にドイツ２部へレンタル移籍している。
ただ、セルティック専門サイト『67 HAIL HAIL』は４月29日、「コバヤシやヤマダといった選手たちの獲得は成功せず、（日本市場が）セルティックにとって適切な場所かどうかという議論につながった。だが、実際見たとおり、日本には素晴らしい選手たちがいる。適切な選手を獲得しなければいけないというだけだ」と報じた。
そして同メディアが補強候補にあげたのが、FC東京に所属する19歳の日本代表MF佐藤龍之介だ。「攻撃的MFやウィンガーとしてプレーできる小柄なドリブラー」と紹介し、ヴォルフスブルク、ウニオン・ベルリン、リーズといったクラブからの関心報道があると伝えている。
「小柄な体格を生かし、非保持時の卓越した仕事ぶりと、見かけによらない上半身の強さが、中盤で機能する力となっている」
「短距離で光のような速さを持ち、CKやFKを獲得できる。セルティックが再建の土台として若手を望むなら、他を探すべきではない」
今シーズンのセルティックはたびたびの監督交代で混迷。夏のチーム再編が騒がれている。前田や旗手の夏の去就も取りざたされているところだ。一方で、新たな日本人選手が加わる可能性もあるのか。進展が注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
アンジェ・ポステコグルーを招へいして以降、古橋亨梧、前田大然、旗手怜央といった選手たちが、セルティックの中心として活躍してきたのは周知のとおりだ。
一方で、インパクトを与えるに至らなかった選手たちも少なくない。井手口陽介や小林友希、岩田智輝らは大きな印象を残すことなく移籍。昨夏加入した稲村隼翔は今シーズン途中で日本に帰国した。山田新も冬にドイツ２部へレンタル移籍している。
そして同メディアが補強候補にあげたのが、FC東京に所属する19歳の日本代表MF佐藤龍之介だ。「攻撃的MFやウィンガーとしてプレーできる小柄なドリブラー」と紹介し、ヴォルフスブルク、ウニオン・ベルリン、リーズといったクラブからの関心報道があると伝えている。
「小柄な体格を生かし、非保持時の卓越した仕事ぶりと、見かけによらない上半身の強さが、中盤で機能する力となっている」
「短距離で光のような速さを持ち、CKやFKを獲得できる。セルティックが再建の土台として若手を望むなら、他を探すべきではない」
今シーズンのセルティックはたびたびの監督交代で混迷。夏のチーム再編が騒がれている。前田や旗手の夏の去就も取りざたされているところだ。一方で、新たな日本人選手が加わる可能性もあるのか。進展が注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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