トヨタは2026年4月10日、人気ミニバン「ヴォクシー」の一部改良を発表し、5月6日に発売することを明らかにしました。

今回の改良における最大のポイントはパワートレインの見直しで、ハイブリッド車（HEV）へ一本化することで燃費性能の向上と環境負荷の低減を実現しています。

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これはカーボンニュートラル実現に向けた取り組みの一環であり、電動化をさらに推進する内容となっています。

外観デザインにも手が加えられ、より先進的で引き締まった印象へと進化しました。フロントグリルのブラック化やヘッドランプの意匠変更によって、スポーティかつ存在感のあるスタイルが強調されています。

さらに、ボディカラーには「ニュートラルブラック」と「アーバンロック」という新色が追加され、全グレードで選択肢が広がりました。

内装面ではメーターの大型化などが行われ、視認性と操作性が向上しています。これにより、運転中に必要な情報をより分かりやすく確認できるようになり、日常の運転における利便性が高められました。

また、ドライブレコーダー設定の充実や走行モードの追加といった機能面の改良も施され、安全性と安心感の向上、さらには快適性の強化が図られています。

こうした改良によって進化したヴォクシーですが、モデリスタが展開するアクセサリーパーツを選択することで、さらに魅力を高めることが可能です。

モデリスタはトヨタが展開する純正カスタマイズブランドであり、専用設計ならではの高いフィッティング精度とデザインの統一感、品質の高さが特徴です。

ヴォクシー用のモデリスタパーツは、外観を大きく変えるエクステリア、高級感を演出するホイール、室内の質感を高めるインテリア、そして利便性を向上させるユーティリティの4種類に大別されます。

これらを組み合わせることで、見た目・快適性・使い勝手のすべてをバランスよくカスタマイズできる点が魅力です。

なかでもAERO PARTS SET（エアロパーツセット）は、ヴォクシーの印象を大きく変えるカスタムで、フロントスポイラーやサイドスカート、リアスカートなどを装着することで、ファミリーカーのイメージからスポーティで高級感のあるミニバンへと変貌させます。

また、シグネチャーイルミグリルやルーフスポイラーなどを組み合わせたセットも用意されており、好みに応じたスタイリングが可能です。

一方、COOL SHINE KIT（クールシャインキット）は、メッキパーツを中心としたカスタムで、エアロパーツほど主張は強くないものの、上質感をさりげなく高めることができます。

フロントグリルやサイドドア、ミラー、バックドアなどに加飾を施すことで、ワンランク上の外観を演出します。

インテリアパーツでは、マルチカラーインテリアイルミネーションやスマートクッショントートなどが用意されており、室内の質感や快適性を高めることができます。これにより、より自分の好みに合った居心地の良い空間を作り上げることが可能です。

さらに、ユーティリティパーツとしては、ドアハンドルプロテクターやLEDスマートフットライト、ラゲージLED、サンシェード、IRカットフィルムなどがラインナップされており、日常使用における利便性と快適性を底上げします。

このように、ヴォクシーをモデリスタ仕様にすることで、見た目だけでなく快適性や使い勝手まで含めてトータルで進化させることができます。ひと味違うヴォクシーに魅力を感じる方は、導入を検討してみる価値があるでしょう。