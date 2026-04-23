MONGOL800・キヨサク「2人の新しい作品が完成して良かった」　大宮エリーとのコラボ絵本『あなたに』刊行

『歌詞（うた）の本棚 あなたに』（リットーミュージック）が2026年4月23日に発売された。

【写真】MONGOL800・キヨサクと大宮エリー

本書は歌詞を絵本として再構築するプロジェクトとして話題の『歌詞（うた）の本棚』シリーズの最新作。作家、画家、脚本家など幅広く活動した大宮エリーの絵画作品と、彼女と親交の深かったMONGOL800・キヨサクの代表曲にして2001年のリリースから今年発売25周年を迎える「あなたに」の歌詞で構成された1冊。

2025年4月23日に逝去した大宮エリーが、晩年とくに情熱を注いだといわれる絵画・アート制作。そのなかでも自然を愛する彼女がたびたびモチーフとして選んだ“花”の作品の数々から、MONGOL800・キヨサクがセレクト。生前幾度となく行ってきた2人の共演が再度実現した。

本書の発売に際し「あなたに」の作詞を手がけたMONGOL800・キヨサクは以下のようにコメントしている。

先ずは、心のこもった素晴らしい企画にお声がけ頂き、ありがとうございます

正しく「生きるコント」のように、軽やかに痛快に「今」を駆け抜けていったエリーさん

ようやく一息つけたかなまだドタバタしてるかな

そんな想像をしながら、エリーさんの残したコントの続きを生きてます

この絵本が

2人の新しい作品が完成して良かったまだまだセッションしたりなかったからね

とにかく楽しかったまた遊びましょう

キヨサク（MONGOL800／UKULELE GYPSY）

（文＝リアルサウンド ブック編集部）