Rocket Lab（ロケットラボ）は日本時間2026年4月22日、サブオービタルロケット「HASTE（ヘイスト）」の打ち上げを実施しました。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：HASTE（Bubbles）

・ロケット：HASTE（Electron派生型サブオービタルロケット）

・打ち上げ日時：日本時間 2026年4月22日 10時53分

・発射場：ロケットラボ発射施設（ワロップス島、バージニア州）

・ペイロード：非公開

今回のミッション「Bubbles（バブルス）」は、HASTEとしては8回目、Rocket Lab全体では86回目の打ち上げとなりました。Rocket Labのミッション名はユニークな言葉遊びやポップカルチャーにちなんで名付けられることが多いものの、今回のBubblesについてはその由来や背景が明かされていません。

HASTEとは？

HASTEは、ロケットラボが開発した軌道投入ロケット「エレクトロン（Electron）」をサブオービタル（準軌道）飛行向けに改修した試験用ロケットです。正式名称は「Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron」で、カーボン複合材の機体構造や3Dプリント製のラザフォードエンジンなどエレクトロンの技術を共有しつつ、第3段を準軌道ペイロード放出用に変更し、最大約700kgのペイロードを搭載できます。

ペイロードの分離速度は秒速3kmから7.5km以上に対応し、分離高度は80km以上です。空気吸入式（スクラムジェット）、滑空型、弾道型など複数の飛行プロファイルに対応しており、極超音速技術の開発・試験に利用されています。

関連画像・映像

【▲ 参考画像：2023年4月に公開された「HASTE」ロゴが記された機体（Credit: Rocket Lab）】

【▲ 参考画像：2023年4月に公開された「HASTE」の写真（Credit: Rocket Lab）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

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