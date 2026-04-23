¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Õ¥¡¥ó......»×¤ï¤ÌÈ¯²Ð¥ê¥¹¥¯¤ËÍ×Ãí°Õ¡ª¡¡½ë¤¯¤Ê¤ëÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ª¡¡¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓÀ½ÉÊ¤Î¡ÖÀµ¤·¤¤¼Î¤ÆÊý¡×
¶áÇ¯¡¢µ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÈ¯²Ð»ö¸Î¤¬Â¿È¯¤¹¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿½¼ÅÅ¼°¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓÅëºÜÀ½ÉÊ¡£°Û¾ï»þ¤ÎÇÑ´þÊýË¡¡¢°Û¾ï¤ÎÁ°Ãû¤«¤éÆü¾ï¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤äÀ½ÉÊ¤ÎÁª¤ÓÊý¤Þ¤ÇÂç·¿Ï¢µÙÁ°¤ËÀäÂÐ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤Àµ¤·¤¤±¿ÍÑ½Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¨·ÇºÜ¤·¤¿À½ÉÊ¤ÏNITE¡ÊÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÀ½ÉÊÉ¾²Áµ»½Ñ´ðÈ×µ¡¹½¡Ë¿ä¾©¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ¯²Ð¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÀµ¤·¤¤ÂÐ½è¤Û¤«
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú°Û¾ï¤ÊµóÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´í¸±¿®¹æ¤È¤Ï¡©¡Û
¥¹¥Þ¥Û¤ÎÁêËÀ¤È¤·¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡£²Æ¤ÎÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡¢²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¡£Âç·¿Ï¢µÙ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤âÂ¿¤¤¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Æü¾ïÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë½¼ÅÅ¼°¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤òÅëºÜ¤·¤¿À½ÉÊ·²¡£°µÅÝÅª¤ËÊØÍø¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï²Æ¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉ¬¤ºÈ¯²Ð»ö¸Î¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅëºÜÀ½ÉÊ¤ÎÇÑ´þÊýË¡¤äÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý¤Ê¤É¤ò¡¢NITE¡ÊÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÀ½ÉÊÉ¾²Áµ»½Ñ´ðÈ×µ¡¹½¡Ë¤ÎµÜÀî¼·½Å¤µ¤ó¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Âç·¿Ï¢µÙ¤¬¶á¤Å¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤«¤é¿·¥â¥Ç¥ë¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸Å¤¤¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÇÑ´þ¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
µÜÀî¡¡¼«¼£ÂÎ¤¬²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇÑ´þÊýË¡¤ÏÃÏ°è¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤ÏÂç¼ê²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ë¤â²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤é¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Î¤ÆÊý¤ä¼Î¤Æ¤é¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¡£¤³¤ì¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¼«¿È¤¬³ÎÇ§¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÇÑ´þ¤¹¤ë¤È¤¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ï¡©
µÜÀî¡¡¤¹¤Ç¤ËËÜÂÎ¤¬ËÄÄ¥¡¦ÊÑ·Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¾Ç¤²½¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÀßÃÖ¤¹¤ë»ÜÀß¤ØÏ¢Íí¤·¤Æ¡¢»Ø¼¨¤ò¶Ä¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ØÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇÈ¯²Ð¤·¤Æ²ÐºÒ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤ÎÈ¯²ÐÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
µÜÀî¡¡²ÈÄí¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤´¤ß¼ý½¸¼Ö¤ä½èÊ¬»ÜÀß¤Ç¤ÎÈ¯²Ð¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯²Ð¥ê¥¹¥¯¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Î¤¬¡¢°ìÈÌ¤´¤ß¤È¤·¤Æ¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓÀ½ÉÊ¤ò¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤ä²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤Ê¤É¤Ï¾®·¿¤Ê¤³¤È¤«¤é°ìÈÌ¤´¤ß¤È¤·¤Æ¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²ó¼ý¤·¤¿°ìÈÌ¤´¤ß¤ËÊ¶¤ì¤¿¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓÀ½ÉÊ¤Î³ÎÇ§ºî¶È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥³¥¹¥È¤âÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓÀ½ÉÊ¤Ï¥µ¥¤¥º¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¶¯¤¤¾×·â¤ä°µ½Ì¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯²Ð¤¹¤ë¹½Â¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
È¯²Ð¤·¤¿¾õÂÖ¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡£¤Þ¤º±ì¤¬½Ð¤Æ¡¢¤½¤Î¸å°ì½Ö¤Ç²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤Ê¤¬¤éÈ¯²Ð¡£°ìÈÌÅª¤Ê²Ö²Ð¤è¤ê¤âÂç¤¤Ê±ê¤òÊ®¤½Ð¤¹¤Ê¤É´í¸±
È¯²Ð¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¡¢²Ð²Ö¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤¿»þÅÀ¤ÇÂçÎÌ¤Î¿å¤ò¤«¤±¤Æ¾Ã²Ð
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥±¥Ä¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤Æ¿åË×¤µ¤»¡¢¾ÃËÉµ¡´Ø¤ËÄÌÊó¡£È¯²Ð¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¾Ã²Ð¸å¤âÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÇ¼ê¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¿¨¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡ª¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÄ¤é¤ó¤À¤ê°Û¾ïÈ¯Ç®¤¹¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¡¢ÅÚÆé¤ä¶âÂ°À½¤ÎÆé¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Õ¤¿¤ò¤·¤ÆÌ©Éõ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯²Ð»þ¤Î±ä¾Æ¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤Ç¤¤ë
¡½¡½¤´¤ß¼ý½¸¼Ö¤ä½èÊ¬»ÜÀß¤ÇÈ¯²Ð¤·¤¿¤é¡¢ºî¶È¤âÃæÃÇ¤·¤Æ¤«¤Ê¤ê¤ÎÂ»³²¡£¡Ö¾®¤µ¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤Ç¼Î¤Æ¤ë¤Î¤ÏÂç´Ö°ã¤¤¡ª¡¡¤Ç¤Ï¡¢»ÈÍÑÃæ¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤É¤¬È¯¤¹¤ëà´í¸±¿®¹æáÅª¤ÊµóÆ°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
µÜÀî¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢½¼ÅÅÃæ¤Ë¡Ö°Û¾ï¤ËÈ¯Ç®¤¹¤ë¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯½¼ÅÅ¤¬ÃÙ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µóÆ°¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÂÎ¤¬ËÄ¤é¤à¡¢½¼ÅÅ¡¦µëÅÅ»þ¤Ë¾Ç¤²½¤¤¤Ê¤É¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤ÏÆâÉô¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Ë°Û¾ï¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¥á¡¼¥«¡¼¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿°Û¾ï¤ÊµóÆ°¤¬½Ð¤ëÁ°¤«¤é¥æ¡¼¥¶¡¼Â¦¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ê¥³¡¼¥ë¾ðÊó¤ÎÄê´üÅª¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£NITE¤Ë¤Ï¡Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬¥ê¥³¡¼¥ëÈ¯É½¤·¤¿¸å¤ËÈ¯²Ð¡×¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤ÏÄ¶½ÅÍ×¡ª¡¡¥ê¥³¡¼¥ë¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÊýË¡¤¬¡©
µÜÀî¡¡¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Î¡Ö¥ê¥³¡¼¥ë¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡×¡¢NITE¤Ç¤â¡ÖNITE SAFE¡ÝLite¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ê¡¼¥ï¡¼¥É¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤äÀ½ÉÊÌ¾¤«¤é¥ê¥³¡¼¥ë¾ðÊó¤ò¸¡º÷¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Û¾ï¤ÊµóÆ°¤Î¤Ê¤¤À½ÉÊ¤Ç¤â¥ê¥³¡¼¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤É¤Ï¡¢¾ï¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¡¢»¨¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤À½ÉÊ¡£°Û¾ï¤ÊµóÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê»ÈÍÑ¥·¡¼¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
µÜÀî¡¡¤Þ¤º¡¢¾×·â¤Ç¤¹¡£¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Ê¤É¤Ï¾×·â¤Ë¼å¤¯¡¢¥º¥Ü¥ó¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤°¤é¤¤¤Î¹â¤µ¤«¤éÆ»Ï©¤ËÍî¤È¤·¤¿¾×·â¤À¤±¤Ç¤â°Û¾ï¤ÊµóÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ç®¡£²Æ¾ì¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤Î¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¡¢Åß¾ì¤Ë¥¹¥È¡¼¥Ö¤ÎÉÕ¶á¤ËÊüÃÖ¤¹¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢Íî²¼¤äÇ®¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë°Û¾ï¤ÊµóÆ°¤¬¸½¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Û¾ï¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯»ÈÍÑ¤ò¹µ¤¨¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤ÇÍî²¼¤µ¤»¤¿Ç§¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ËÜÂÎ¤Ë½ý¤ä¥Ø¥³¥ß¤òÈ¯¸«¤·¤¿¾ì¹ç¤âÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸½ºß¡¢EC¤Ç»¶¸«¤µ¤ì¤ëÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼ÖÍÑ¤ÎÈó½ãÀµ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡£½ãÀµÉÊ¤ËÈæ¤Ù°Â¤¯¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¤â¹âÉ¾²Á¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÄãÉÊ¼Á¤ÎÀ½ÉÊ¤â¤¢¤êÈ¯²Ð¥ê¥¹¥¯¤â¡ª
¡ÚÀ½ÉÊ¹ØÆþ»þ¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡©¡Û
²á½¼ÅÅ¤µ¤ì¤¿ÄãÉÊ¼Á¤Î¥á¡¼¥«¡¼Èó½ãÀµ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬È¯²Ð¤·¤¿¾õÂÖ¡£²Ð²Ö¡¢±ê¶¦¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤è¤ê¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
µÜÀî¡¡PSE¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÅÅµ¤ÍÑÉÊ°ÂÁ´Ë¡¤Î´ð½à¤ËÅ¬¹ç¤·¤¿À½ÉÊ¤Ë°õ»ú¤µ¤ì¤ë¥Þ¡¼¥¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢PSE¥Þ¡¼¥¯¤È»ö¶È¼ÔÌ¾¤Î°õ»ú¤Î¤Ê¤¤À½ÉÊ¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¸¶Â§ÈÎÇä¶Ø»ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¼Âµ¡¤ä¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤«¤éPSE¥Þ¡¼¥¯¤ÎÍÌµ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤ÎEC¤Ç¤Ï¡Ö¢þ¢þ¢þ¡ÊÂÐ±þ¤¹¤ëÀ½ÉÊÌ¾¡Ë¤Î¸ß´¹¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾¾Î¤Ç¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î°ÂÁ´À¤Ï¡©
µÜÀî¡¡NITE¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ò¡ÖÈó½ãÀµ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÄãÉÊ¼Á¤ÎÀ½ÉÊ¤â»¶¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤âÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼ÖÍÑ¤ÎÈó½ãÀµ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏÊ£¿ô¸Ä¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤òÆâÂ¢¤¹¤ëÂçÍÆÎÌ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÅÃÓ¿ô¤¬Â¿¤¤Ê¬¡¢ÉÊ¼Á¤ÎÎô¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤ÏÈ¯²Ð¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ì¤ÏÍ×Ãí°Õ¡ª¡¡EC¤Ç¤ÏÈó½ãÀµ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¡¢½ãÀµÉÊ¤ÎÈ¾ÃÍ°Ê²¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¥³¥¹¥ÈÌÌ¤ÇÈó½ãÀµ¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬......¡£¤ä¤Ï¤êà³Ê°Â¡á´í¸±á¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬Àµ²ò¡©
µÜÀî¡¡EC¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥À¥á¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö°Â¤µ¤ÎÇØ·Ê¤ËÉÊ¼Á´ÉÍý¤ÎÉÔÈ÷¤¬¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ÇÃí°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¹ñÆâ»ö¶È¼Ô¤Ï¡¢PSE¥Þ¡¼¥¯°õ»ú¤Î¤Ê¤¤À½ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PSE¥Þ¡¼¥¯¤¬¤Ä¤¤¤¿À½ÉÊ¤òÀµ¤·¤¯Áª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃÍÃÊ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿À½ÉÊ¤òÁª¤Ö¤Û¤¦¤¬¤è¤ê°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î°ÂÁ´¡¦µ»½Ñ´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓÀ½ÉÊ¤ÎËÜÂÎ¤Ë°õ»ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖPSE¡×¥Þ¡¼¥¯¡£ËÜÂÎ¤ËPSE¥Þ¡¼¥¯¤È»ö¶È¼ÔÌ¾¡¢Äê³ÊÅÅ°µ¡¢Äê³ÊÍÆÎÌ¤Ê¤É¤Î°õ»ú¤¬¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¸¶Â§¶Ø»ß¡£¼Ì¿¿¤Ï¥½¥Ë¡¼À½¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¥±¡¼¥¹Î¢ÌÌ
¡½¡½¶áÇ¯¡¢¥ê¥æ¡¼¥¹Å¹¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓÀ½ÉÊ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤òÁª¤Ö¤È¤¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ï¡©
µÜÀî¡¡½¼ÅÅ²ó¿ô¤ä¾×·â¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¡¢²áµî¤Ë¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿»ÈÍÑ¤ò¤µ¤ì¤¿¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤¬Ä¾ÀÜÈÎÇä¤¹¤ëÃæ¸ÅÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ÖºÆÀ°È÷À½ÉÊ¡×¤Ïà¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸ò´¹ºÑ¤ßá¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢°ÂÁ´À¤¬¹â¤¤¤«¤â¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
µÜÀî¡¡¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓÀ½ÉÊ¤Ï¶¯¤¤¾×·â¤ä°µ½Ì¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯²Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Æ»ÈÍÑ¡¦ÇÑ´þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½4·î24Æü¤«¤é¤Ï¡¢¹ñÆâ¡¦ÆüËÜÈ¯Ãå¹ñºÝÀþ¤ÎÎ¹µÒµ¡Æâ¤Ç¤Î»ÈÍÑ¶Ø»ß¡¦»ý¤Á¹þ¤ßÀ©¸Â¤Ê¤É¿·¥ë¡¼¥ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤è¤ê°ÂÁ´À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¼¡À¤Âå¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅëºÜÀ½ÉÊ¤âÅÐ¾ì¡£º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëµ»½Ñ³×¿·¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¹¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Ä¾°æÍµÂÀ¡¡¼Ì¿¿¡¿NITE