全国のラーメンを食べ歩くラーメンライター、井手隊長です。

東京ラーメン史に名を刻む名店が、新たな地で静かに、しかし力強く再始動した。2026年4月3日、「らーめん天神下 大喜」が御徒町から入谷へと移転オープンを果たした。

1999年創業の名店。2000年代初頭から食べ歩きをしてきた身としては、まさに「伝説」の看板を背負う存在であり、その再出発には自然と背筋が伸びる。

新店舗はオープンしたばかりとは思えないほど落ち着いた佇まいで、カウンターにはほどよい年季すら感じさせる。新品のきらびやかさではなく、長年積み重ねてきた歴史と風格をそのまま引き継いだような空気感。横綱という言葉がしっくりくる、堂々たる一軒だ。

「特製とりそば」を注文。具は鶏チャーシュー、鶏そぼろ、味玉、ワンタン、メンマ、白髪ネギ、カイワレ、ノリと、実に多彩な具材が美しく配置されている。白髪ネギの上には柚子胡椒が添えられている。

ほんのりとしたとろみをまとったスープは、鶏の旨味がじんわりと広がる優しい味わい。無化調でありながら、物足りなさとは無縁で、むしろ素材の輪郭がくっきりと浮かび上がる。鶏のコク、そして醤油のキレが高い次元で調和しており、「これぞ大喜」と思わず頷かされる完成度だ。

麺は自家製の細ストレート。しなやかで柔らかく、スープとの一体感は抜群だ。すすり心地も軽やかで、気がつけばどんどん箸が進んでいく。

さらにこの一杯の真骨頂は、食べ進めるごとに変化していく表情の豊かさにある。鶏そぼろの部分を食べれば旨味の層が厚みを増し、白髪ネギとカイワレという薬味類の多彩さも抜かりなく、柚子胡椒を絡めれば一気に爽やかさが立ち上がる。どの要素を取っても高水準でありながら、それぞれが主張しすぎず、あくまで一杯としての完成度に寄与しているのが見事だ。

移転という節目を迎えながらも、その味は揺るぎないどころか、むしろ一層の円熟味を帯びているように感じられた。ラーメンという料理の本質を静かに、そして力強く示し続ける存在──それが「大喜」だ。

(執筆者: 井手隊長)